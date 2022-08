Jest chętny na hitową walkę ze Szpilką. "Artur to super gościu, ale to jest sport"

Arkadiusz Wrzosek i Tomasz Sarara to dwóch czołowych polskich kickbokserów, którzy w sobotę sprawdzą się na zasadach MMA. Sarara ma już za sobą udany debiut w KSW, a Wrzosek po raz pierwszy zawalczy w małych rękawicach. Tego się jednak nie obawia, bo ma duże doświadczenie uliczne. Ale choć jeszcze w klatce nie był, to już ma plany na przyszłość. - Bardzo się lubimy i Artur to naprawdę super gościu. No, ale to jest sport. Chętnie zmierzę się ze Szpilką - mówił Wrzosek w programie "Sport.pl Fight". Odwiedził nas także Radoslaw Paczuski, były kickbokser a dziś kandydat na mistrza KSW, który stanie przed największym wyzwaniem w karierze.

