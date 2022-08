Kapitalny nokaut po ciosie w szczękę. W nagrodę kontrakt w UFC [WIDEO]

Organizacja Dana White's Contender Series jest wielką okazją dla zawodników MMA, żeby wywalczyć kontrakt w UFC, czyli w najlepszej federacji mieszanych sztuk walki na świecie. Dana White, szef UFC, zorganizował już sześć sezonów tej organizacji i podpisał kontrakty z ponad stoma zawodnikami z całego świata. Na początku sierpnia o swój kontrakt walczyła Karolina Wójcik, ale mimo wygranej z Peruwianką Sandrą Lavado na punkty nie dostała walki w UFC.

Brutalny nokaut na gali MMA. Cios prosto w szczękę

W ostatniej edycji Dana White's Contender Series w głównej karcie walk odbyło się pięć pojedynków, a tę część otwierało starcie Amerykanina Nazima Sadykhova z Ahmadem Hassanzadą z Afganistanu. Pojedynek rozstrzygnął się dopiero w trzeciej rundzie, kiedy to Sadykhov najpierw trafił rywala w korpus, a potem powalił go na deski dzięki prawemu sierpowemu, wykorzystując bierność rywala. Wcześniej Amerykanin wygrał obie rundy na punkty (po 10:9). "To brutalny nokaut" - pisze oficjalny profil mmafighting.com.

Tym samym Nazim Sadykhov wygrał swój siódmy pojedynek z rzędu w formule MMA i pozostaje niepokonany od maja 2019 roku. Z kolei Ahmad Hassanzada zakończył swoją serię trzech wygranych pojedynków z rzędu. Sadykhov otrzymał także kontrakt w UFC od Dana White'a. Co ciekawe, Amerykanin mógł już wcześniej otrzymać szansę walki o kontrakt w UFC, ale dwukrotnie zmagał się z zakażeniem COVID-19, a także miał złamaną rękę i złamane żebro.

Poza Nazim Sadykhovem kontrakty w UFC otrzymali Esteban Ribovics, Claudio Ribeiro, Jose Johnson oraz Hailey Cowan.