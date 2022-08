Prochazka sprowadza Błachowicza na ziemię. "Nigdy ci nic nie obiecałem"

Jiri Prochazka stoczył ostatni pojedynek 12 czerwca podczas gali UFC 275 w Singapurze, pokonując wówczas w piątej rundzie Glovera Teixeirę. Przed kamerami UFC czeski zawodnik przyznał, że chciałby stoczyć kolejną walkę z Janem Błachowiczem, który był obecny na gali. - Na razie za wcześnie, by mówić o następnej walce, ale wiem, że następna będzie z Janem i będę do niej przygotowany - powiedział.

Błachowicz chciał pojedynku z Prochazką

Niedługo po zwycięstwie nad Teixeirą i zdobyciu pasa mistrzowskiego UFC w wadze półciężkiej, Prochazka zaczął publicznie nawoływać do rewanżu z Brazylijczykiem. Do akcji włączył się Błachowicz, który od dłuższego czasu nie może się doczekać ogłoszenia nazwiska kolejnego rywala.

Jak dotąd najczęściej w kontekście następnego przeciwnika Jana Błachowicza wymieniano Magomieda Anakalajewa. Polak nie jest jednak zadowolony z zestawiania go z numerem trzy w rankingu, choć Rosjanin zakomunikował, że chętnie stoczyłby z nim pojedynek.

Błachowicz upiera się jednak, że chce walczyć z Czechem. "Jan jest największym wyzwaniem dla mnie - to twoje słowa. Szanuję cię mistrzu, ale kodeks samuraja nie został uszanowany". Ponadto we wtorek na Twitterze zwrócił się do szefa UFC Dany White'a. "Żadnych bzdur, żadnej polityki, żadnych nonsensów. Daj mi Prochazkę, a ja dam ci największą walkę MMA w historii Europy. W przeciwieństwie do niego zawsze dotrzymuję słowa" - zaapelował Błachowicz.

Prochazka odpowiada Błachowiczowi. "Nigdy nie obiecałem ci naszej walki"

Prochazka odniósł do tej kwestii na Twitterze, ale niekoniecznie w sposób, jaki oczekiwał Błachowicz. "Nigdy nie obiecałem ci naszej walki, Jan. Powiedziałem, że jesteś wyzwaniem, którego chcę w przyszłości. Po drugie, nadal czekam na odpowiedź Glovera Teixeiry. Jeśli nie jesteś zainteresowany naszym rewanżem, daj mi znać. Chcę bić się przed końcem tego roku. Nieważne z kim" - napisał.

Na wpis czeskiego zawodnika zareagował również sam Glover Teixeira, który krótkim wpisem dał do zrozumienia, że jest gotowy do rewanżu. "Byłem gotowy przed tobą. Jak to mówił Chabib, wyślij mi lokalizację" - odpowiedział Brazylijczyk.