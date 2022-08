Maja Staśko vs Malik Montana przed High League 4. "Umów się"

Przed zbliżającą się galą High League 4 sporo uwagi poświęca się aktywistce i dziennikarce Mai Staśko, która zdecydowała się na udział w niej, choć wcześniej często krytykowała założyciela organizacji - rapera Malika Montanę.

Maja Staśko skonfrontowała się z Malikiem Montaną

Staśko zarzuca mu seksizm i uprzedmiotowienie kobiet w jego tekstach. Aktywistka opublikowała również w ostatnich dniach screen rozmowy z Montaną, w którym znajduje ona potwierdzenie dla swoich zarzutów. Do słownej konfrontacji pomiędzy nimi doszło podczas konferencji prasowej przed galą High League 4.

31-latka w jednym ze wpisów dodała również, że raper "jej się śni": - Śniło mi się, że nie byłeś seksistą, że istniał świat, w którym Malik Montana, który jest seksistowski, który bardzo źle przedstawia kobiety, bo mówi do mnie "pokaż cycuszki" w trakcie rozmowy, że on tego nie robi. Ja miałam taki sen, i nadal go mam - stwierdziła Staśko.

Aktywistka odniosła się także do kwestii przedstawiania wizerunku kobiet w teledyskach rapera i wyzywania ich, kiedy mają odmienne poglądy od rapera. - To, w jaki sposób odzywasz się do nas, czy do mnie bezpośrednio w tamtej sytuacji, to wpływa bezpośrednia na to, jak jesteśmy traktowane - dodała. Raper odniósł się do jej zarzutów, mówiąc, że Staśko popełnia błąd, starając się "uogólnić je wszystkie do jednego miejsca". - Myślę, że jest wiele kobiet, którym podoba się sposób, w jaki się do ich odnoszę - odparł.

Staśko kontynuowała kwestię uprzedmiotowiania kobiet oraz hejtu, natomiast Montana odpowiadał na jej zarzuty coraz bardziej zdawkowo i ironicznie. W pewnym momencie stwierdził, że aktywista mu się podoba i dlatego chciałby się z nią umówić na kolację, aby przedyskutować poruszane wcześniej kwestie, co spotkało się z odmową ze strony 31-latki. Raper stwierdził również, że niektóre działania aktywistki przynoszą odmienne efekty i choć ona walczy z hejtem, to przez jej działania, ten dotknął także niego.

(Fragment konferencji dotyczącej walki Mai Staśko i dyskusja z Malikiem Montaną zaczyna się ok. 1:07:00 nagrania)

Gala High League 4 została zaplanowana na 17 września i rozpocznie się o godzinie 20. Staśko zmierzy się na niej ze streamerką Ewą "Mrs. Honey" Wyszatycką. W karcie walk znajduje się również czysto sportowy akcent. Zawalczy na niej Artur Szpilka, którego rywalem będzie Denis Załęcki.