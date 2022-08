Polka skreślona przez UFC. A przecież wygrała. Dana White odmówił

Karolina Wójcik występuje zawodowo w MMA od kwietnia 2018 roku. Od tej pory zawodniczka z Krakowa wystąpiła w dziesięciu pojedynkach i przegrała tylko dwa z nich. Ostatni pojedynek Wójcik miał miejsce w kwietniu zeszłego roku na gali KSW 60, gdzie wygrała jednogłośnie na punkty z Aleksandrą Rolą. 27-latka otrzymała szansę od Dany White'a, żeby powalczyć o kontrakt w UFC. Musiała jednak w dobrym stylu pokonać Peruwiankę Sandrę Lavado, która - tak jak ona - miała serię trzech zwycięstw z rzędu.

Zobacz wideo Szpilka do trenera w szatni: "On mnie nie zamroczył". Kulisy gali KSW 71

Polka wygrała na punkty na gali Contender Series. To nie wystarczyło do kontraktu w UFC

Pomiędzy Karoliną Wójcik a Peruwianką Sandrą Lavado było już gorąco na ceremonii ważenia, ponieważ doszło do przepychanki, a zawodniczki starły się głowami, przez co musiała reagować ochrona. W walce od samego początku dominowała Polka, która w drugiej rundzie sprowadziła rywalkę do parteru i zadawała więcej celnych ciosów. "Polish Assassin" w ostatniej rundzie mogła poddać Lavado, ale duszenie zza pleców okazało się nieskuteczne. Wójcik wygrała jednogłośną decyzją sędziów, którzy zgodnie przyznali punktację 30-27.

Wygrana Karoliny Wójcik jednak nie wystarczyła do otrzymania kontraktu od UFC. Dana White postanowił przyznać umowy Claytonowi Carpenterowi z USA, Erikowi Silvie z Wenezueli oraz Jamalowi Poguesowi z USA. Co ciekawe, kontraktu nie dostał Amerykanin Bo Nickal, który w walce wieczoru efektownie poddał Zachary'ego Borrego po 62 sekundach. 26-latek ma jednak dostać szansę w jednej z najbliższych edycji Contender Series od Dana White'a.

Na ten moment nie wiadomo, czy Karolina Wójcik otrzyma kolejną szansę od szefa UFC, żeby powalczyć o kontrakt w najlepszej federacji MMA na świecie. White na pytanie o polską zawodniczkę odpowiedział tylko: "nie dzisiaj". To zatem oznacza, że po zakończeniu kariery przez Joannę Jędrzejczyk jedyną polską zawodniczką w UFC jest Karolina Kowalkiewicz.