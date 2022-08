Fury wraca i wyzywa rywala: Nazywają cię "Wojną", a powinni "Tchórzem"

Tyson Fury w kwietniu zmierzył się Dillianem Whytem. Brytyjczyk pokonał swojego rywala przez techniczny nokaut w szóstej rundzie i tym samym obronił pas mistrzowski. Fury zapowiadał, że miała być to jego ostatnia walka w karierze, ale bardzo szybko zmienił zdanie.

Tyson Fury wraca do boksu. Zmierzy się z Derekiem Chisorą

We wtorek pięściarz opublikował filmik, w którym poinformował o powrocie do boksu i wskazał także swojego rywala. - Zdecydowałem się na powrót do boksu, ponieważ mogę być pierwszym mistrzem wagi ciężkiej w historii, który ma dwie trylogie – jedną z Deontayem Wilderem i drugą z Derekiem Chisorą. Zawsze powtarzałem, że będę chciał się jeszcze zmierzyć z Chisorą. Znów pobijemy wszystkie rekordy - powiedział Brytyjczyk.

Wcześniej Fury mierzył się z Chisorą w 2011 i 2014 roku. Wygrał oba te starcia. Pięściarz udostępnił we wtorek także filmik na Instagramie, w którym zwrócił się do swojego najbliższego rywala. - To wiadomość do Dereka "Obs...ńca" Chisory. Nazywają cię "Wojną", ale powinni "Tchórzem". Uciekasz przed trylogią i najwyższą wypłatą w karierze. Podpisz ten kontrakt - powiedział Fury.

Niedawno Fury wyznał także, że będzie chciał zmierzyć się również z Anthonym Joshuą, jeśli ten pokona Ołeksandra Usyka. W ten sposób Fury mógłby stoczyć walkę unifikacyjną o wszystkie pasy. Obecnie pozostałe z nich (WBA, WBO i IBF) od września ubiegłego roku posiada Ukrainiec, który zdobył je, pokonując właśnie Anthony'ego Joshuę. Ich rewanż odbędzie się 20 sierpnia w Arabii Saudyjskiej - Naprawdę mam wielką nadzieję, że Joshua wygra rewanż z Usykiem. Dzięki temu będę mógł wrócić z emerytury i się z nim zmierzyć, nawet za darmo - powiedział Fury w rozmowie z portalem "TalkSport".

