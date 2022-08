Najman z zakazem. Ostatecznie. "Tak jak obiecaliśmy"

Niedawno wyszło na jaw, że Marcin Najman weźmie udział w gali WOTORE. Pięściarz zmierzy się na niej z Pawłem Jóźwiakiem. Walka odbędzie się na gołe pięści, ale będą także panowały zasady MMA. Pojedynek zaplanowany jest na przełom listopada i grudnia i ma to być ostatnie starcie w karierze Najmana.

Boxdel uderza w Najmana. "Nie dostanie walki w Fame MMA"

Michał "Boxdel" Baron odniósł się do walki Najmana i wyznał, że pięściarz nie wystąpi już na gali Fame MMA. - Najman ma kolejną pożegnalną walkę. Jego walka z Pawłem Jóźwiakiem, to jest… każdy ma swoje gusta i guściki. Tak jak obiecaliśmy, Najman walki w Fame MMA nie dostanie. Jeżeli ktoś chce robić walki Najmana, nic mi do tego - powiedział jeden z organizatorów Fame MMA w programie na kanale Youtube "Aferki".

Baron uargumentował także tę decyzję. - Przecież to jest gość, który jakiś czas temu sfaulował zawodnika w walce, więc nie rozumiem tego. A ja wiele rzeczy rozumiem i jestem gościem, który dużo rzeczy toleruje - dodał.

W swojej wypowiedzi Boxdel nawiązał do walki Marcina Najmana z Kasjuszem Życińskim, która miała miejsce na gali Fame MMA 8 w listopadzie 2020 roku. Pojedynek miał odbyć się na zasadach walki bokserskiej. Pomimo tego Najman najpierw rzucił się na Życińskiego i obalił go na ziemię. Sędzia przerwał pojedynek i upomniał zawodnika. Gdy wznowiono walkę, Najman kopnął rywala, co było niezgodne z zasadami i został zdyskwalifikowany.

Marcin Najman w trakcie kariery stoczył 11 pojedynków w formule MMA. W debiucie w 2009 roku przegrał w pierwszej rundzie z Mariuszem Pudzianowskim. Dwa ostatnie pojedynki wygrał - podczas MMA-VIP 3 w październiku 2021 roku z Ryszardem Dąbrowskim i podczas MMA-VIP 4 w marcu 2022 roku z Mirosławem Dąbrowskim.

