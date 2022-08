Gwiazdor Fame MMA nie dotrzymał obietnicy ws. hospicjum. "Rozwalisz wszystkie pieniądze"

30-letni Alan Kwieciński to bohater telewizyjnych programów "Warsaw Shore" czy "Ex na plaży". "Alanik" jest także znany kibicom sportów walki. Przez wiele lat trenował K1, a później spróbował swoich sił w MMA. Walczył dla takich federacji, jak Armia Fight Night czy FEN. Później jednak zaczął się bić na galach freakowych. I to z mizernym skutkiem.

Kwieciński przegrał z Arkadiuszem Tańculą, rewanż z Piotrem Pająkiem, a także walki z Mateuszem Maruńskim oraz Denisem i Dawidem Załęckim. Na czerwcowej gali High League III przegrał z 45-letnim Dawidem, ojcem Denisa. "Alanik" zarzucał rywalowi, że wspomaga się dopingiem. Dlatego Załęcki senior zaproponował zakład. Powiedział, że może poddać się testom antydopingowym, a jeśli wyjdzie, że jest czysty, to Kwieciński wpłaci dziesięć tysięcy złotych na cel charytatywny. Warto dodać, że 10 tysięcy złotych to najprawdopodobniej kilka procent z jego gaży, który podobno wynosi ponad 100 tysięcy.

I choć okazało się, że Załęcki nie wspomagał się dopingiem, to Kwieciński nie wywiązał się z umowy. "Alanik" wpłacił tylko pięć tysięcy, więc rodzina Załęckich zaczęła się bulwersować tym faktem.

- Wszystko wszystkim, ale kur..a, jeśli chodzi o dzieci i różne akcje charytatywne, to trzeba dotrzymywać słowa! (...) Niech rozliczy się, z kim trzeba i będzie po temacie. Szczególnie, że te pieniądze nie idą dla mnie tylko prosto dla toruńskiego hospicjum dla dzieci - denerwował się Denis.

Kwieciński: Dajcie mi trochę czasu

Kwieciński odpowiedział Załęckim w wywiadzie dla "TV Reklama" na Youtube. - Nie mam kiedy wpłacić. Powiedziałem, że wpłacę, tylko dajcie mi trochę czasu. Ja się nawet nie widziałem z moim menedżerem, który trzyma moje pieniądze. Powiedział: „Alan, rozwalisz wszystkie pieniądze". Dlatego ja żyje z pieniędzy, które zarabiam na koncertach. A te pieniążki, które zarobiłem z walk, odłożyłem sobie, czekają na wymarzone mieszkanie. Dajce mi czas, ja teraz dopiero w tym tygodniu przyjechałem do Warszawy. Dajcie mi chwilę czasu, powiedziałem, że to zrobię. Pięć tysięcy nie robi mi różnicy - powiedział Kwieciński.

I dodał, że chętnie zrewanżowałby się teraz Mateuszowi Murańskiemu, a w nowym roku zawalczyłby ponownie z Denisem. W trakcie swojej przygody ze sportami walki wygrał zaledwie dwa zawodowe pojedynki.