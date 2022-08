Polak złamał rywalowi szczękę. To nie koniec. "Su...syn" [WIDEO]

Michał Oleksiejczuk nie mógł sobie chyba lepiej wymarzyć debiutu w wadze średniej podczas gali UFC Vegas 59. Polak, który do tej pory startował w wadze półciężkiej, zmierzył się z doświadczonym Amerykaninem Samem Alvey'em. Walka skończyła się już po niespełna dwóch minutach. Oleksiejczuk potężnym lewym sierpowym posłał rywala na deski.

Sam Alvey mocno ucierpiał w starciu z Michałem Oleksiejczukiem. Doznał złamania szczęki

Dla 27-latka było to już szóste zwycięstwo w dziewiątym pojedynku pod szyldem UFC. Dla Alveya była to już natomiast czwarta porażka z rzędu, a ósma w ostatnich dziewięciu pojedynkach. 36-latek ostatni raz z oktagonu wyszedł zwycięsko w czerwcu 2018 roku. W 2020 roku zremisował jeszcze z Koreańczykiem Da Un Jungiem.

Wszystko wskazuje na to, że przygoda Alveya z UFC dobiega końca. "Uśmiechnięty", jak nazywany jest przez kibiców, i tak musi odpocząć od treningów przez dłuższy czas po starciu z Michałem Oleksiejczukiem. Jak się bowiem okazało, Polak złamał mu szczękę podczas walki. Alvey opowiedział o wszystkim w nagraniu na TikToku.

- Mam złamaną szczękę od pierwszego cholernego ciosu, którym mnie trafił. Su***syn. - powiedział Amerykanin. - Prawdopodobnie muszę zamknąć usta, ale chcę wam powiedzieć, że nie wybrałbym dla siebie innej kariery, gdybym miał okazję lata temu - dodał.

Co ciekawe, to już nie pierwszy raz w karierze Alveya, gdy doznał on tego typu urazu. W 2015 roku, podczas przygotowań do walki z Danielem Sarafianem, Amerykanin złamał szczękę w treningowym starciu z Seanem Stricklandem, który kopnął go w twarz. Szczęka musiała być później unieruchomiona przez sześć tygodni, a zawodnik przyjmował jedynie posiłki w postaci płynów.

