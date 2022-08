Łooo. Co za bomba. Piorunujący nokaut Polaka na gali UFC. "To jest to" [WIDEO]

- Idę na szczyt! - zapowiadał w październiku Michał Oleksiejczuk, który podczas gali UFC 267 niespodziewanie znokautował Rosjanina Shamila Gamzatova. Tę drogę w marcu przerwała jednak porażka z Dustinem Jacobym. - Rozumiem konstruktywną krytykę, ale po tej walce dostawałem komentarze z fejkowych kont, że ludzie cieszą się, że przegrałem. Dla mnie to piszą zwykłe śmiecie, pluję na nich. Uważam, że dałem dobrą walkę. Nie zamierzam teraz rozwodzić się i szukać wymówek czy aklimatyzacja przed walką była za krótka, czy nie. W następnej będzie lepiej - zapowiadał "Husarz" w rozmowie z InTheCage.pl.

Oleksiejczuk zalicza bardzo udany debiut

I jak zapowiedział, tak się stało. W nocy z soboty na niedzielę Oleksiejczuk na gali UFC Vegas 59 wszedł do oktagonu z 36-letnim Amerykaninem Samem Alveyem. To była walka, która zamykała kartę wstępną. A zarazem pierwsza dla Oleksiejczuka w kategorii średniej, bo wcześniej 27-letni Polak walczył w kategorii półciężkiej.

Zbicie wagi okazało się bardzo dobrym pomysłem. Oleksiejczuk, który znany jest z tego, że od początku lubi wywierać presję, potrzebował niespełna dwóch minut, by potężnym lewym sierpowym znokautować Alveya. - To jest to! - krzyknął po tym ciosie narożnik Oleksiejczuka, a on sam zaraz po walce podziękował wszystkim, którzy go wspierali.

Oleksiejczuk w UFC walczy od pięciu lat. To był jego dziewiąty pojedynek i szóste zwycięstwo, choć to pierwsze z Khalilem Rountree zostało uznane jako "no contest", bo w organizmie Polaka wykryto klomifen - substancję zakazaną przez USADA, która zawiesiła go na 12 miesięcy. Wcześniej Oleksiejczuk walczył na galach Thunderstrike Fight League oraz FEN.

UFC Vegas 59. Wyniki walk

205 lb: Jamahal Hill pok. Thiago Santosa przez TKO (ciosy w parterze) w 4. rundzie

170 lb: Geoff Neal pok. Vicente Luque przez KO (seria podbródkowych pod siatką) w 3. rundzie,

265 lb: Mohammed Usman pok. Zaca Paugę przez KO (lewy ze wstecznego) w 2. rundzie

125 lb: Juliana Miller pok. Brogan Walker przez TKO (ciosy, łokcie w parterze) w 3. rundzie

265 lb: Sergey Spivak pok. Augusto Sakaia przez TKO (ciosy w parterze) w 2. rundzie

155 lb: Terrance McKinney pok. Ericka Gonzaleza przez poddanie (duszenie zza pleców w stójce) w 1. rundzie

