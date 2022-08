Błachowicz oddala się od walki o pas. Mistrz mówi wprost: Dla mnie to bez znaczenia

Jiri Prochazka, obecny mistrz UFC kategorii półciężkiej w rozmowie z Patrykiem Prokulskim z TVP Sport jasno przekazał, że obecnie jest skupiony wyłącznie na rewanżu z Gloverem Teixeirą, którego pokonał 12 czerwca tego roku.

Jiri Prochazka zapytany o to, co Błachowicz musi zrobić, aby zostać kolejnym pretendentem do walki o pas mistrzowski w kategorii półciężkiej, odpowiedział:

- Dla mnie to bez znaczenia. Przede mną rewanż z Gloverem. Chcę wygrać i być gotowy na następne wyzwania - przekazał Prochazka.

Pierwszy pojedynek pomiędzy Jirim Prochazką a Gloverem Teixeirą odbył się 12 czerwca 2022 roku na Singapore Indoor Stadium. Czeski zawodnik pokonał Brazylijczyka przez poddanie (duszenie zza pleców) w piątej rundzie na gali UFC 275 w walce o mistrzowski pas kategorii półciężkiej.

15 maja 2022 roku, po zwycięstwie nad Aleksandarem Rakiciem wiele wskazywało na to, że Jan Błachowicz w kolejnej walce stanie przed szansą odzyskania pasa kategorii półciężkiej, jednak wypowiedzi Procahzki mogą niepokoić polskiego zawodnika.

Jeśli organizacja UFC oficjalnie potwierdzi rewanż Prochazki z Teixeirą, prawdopodobnym rywalem Błachowicza w oficjalnym eliminatorze do walki o pas może być Rosjanin Magomed Ankalaev.