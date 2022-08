Przed Damianem Janikowskim największe wyzwanie w karierze. Rywal ze stażem w UFC

Damian Janikowski to brązowy medalista igrzysk olimpijskich z Londynu, który od pięciu lat bawi się w MMA. Zaczął znakomicie, bo od trzech zwycięstw z rzędu, ale dziś na koncie ma cztery porażki (z Michałem Materlą, Aleksandarem Iliciem, Szymonem Kołeckim i Pawłem Pawlakiem). Janikowski może za to pochwalić się siedmioma wygranymi. Ostatni raz był widziany w klatce w marcu, gdy już w 1. rundzie znokautował Tomasza Jakubca. Teraz czeka go być może największe wyzwanie w karierze. Już 10 września jego rywalem będzie doświadczony Brytyjczyk lubiący kończyć swoje walki przed czasem - Tom Breese (14-3, 5 KO, 8 Sub).

30-letni Breese walczył dla takich organizacji jak: BAMMA, Cage Warriors i UFC, gdzie jego bilans to pięć zwycięstw i trzy porażek. W całej karierze Anglik wygrywał czternaście razy, ale tylko raz przez decyzję, więc możemy spodziewać się otwartej wojny z Janikowskim. W ostatnim czasie wywalczył i obronił pas mistrzowski holenderskiej organizacji Levels Fight League.

Podczas gali KSW 74 w Ostrowie Wielkopolskim zobaczymy też Michała Kitę (21-14-1), ale nie wiadomo, kto będzie jego rywalem. Wiadomo za to, kto wystąpi w walce wieczoru. Brytyjczyk Phil De Fries (21-6) będzie bronił pasa wagi ciężkiej w starciu z Ricardo Praselem (13-3), byłym bramkarzem Chelsea.

De Fries jest na tronie królewskiej dywizji już od ponad czterech lat. Tylko Mateusz Gamrot (dziś UFC) i Tomasz Narkun (stracił pas) rządzili w KSW dłużej.

Wrzosek kontra Sarara

Ale zanim fani sportów walki będą emocjonowali się wrześniową galą, to w sierpniu odbędzie się wielkie starcie na Torwarze, w którym Arkadiusz Wrzosek zadebiutuje w MMA. Rywalem wybitnego kickboksera będzie Tomasz Sarara, który również zamienił K1 na MMA. Choć ten drugi ma już za sobą debiut w klatce (pokonał Filipa Bradaricia), to faworytem sierpniowego starcia będzie Wrzosek.

