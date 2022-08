Boli od samego patrzenia. Tak wygląda "naprawianie" twarzy po ciosie kolanem [WIDEO]

Jedno trzeba Blake'owi Perry'emu przyznać. Udało mu się wygrać pierwszą profesjonalną walkę. Nie miało to jednak miejsca w miniony weekend, a w kwietni tego roku. Amerykanin pokonał wtedy Makoa'ego Coopera na gali Bellator 278. Kilka dni temu wszedł do oktagonu na wydarzeniu federacji Urijah Faber's A1 Combat 4, ale to starcie nie skończyło się już tak szczęśliwie.

Lekarz musiał zakończyć walkę. Perry musiał mieć nastawioną kość, a wtedy... krzyk bólu

Walka z Marcelem McCainem odbyła się w Stockton w Kalifornii. Blake Perry przegrał pojedynek po tym, jak przyjął na twarz potężny cios kolanem. Po tym uderzeniu twarz 27-latka nie wyglądała już tak samo. Doznał koszmarnej kontuzji nosa, po której lekarz nie pozwolił mu jej kontynuować. A jego twarz możecie zobaczyć na nagraniu poniżej:

Tak poważne złamanie wymagało natychmiastowej reakcji służb medycznych. Już nazajutrz jeden z dziennikarzy opublikował nagranie, na którym widać proces nastawiania kości nosa. Słychać na nim jedynie okrzyk bólu zawodnika, a chwilę potem ulgę.

Choć walka Blake'a Perry'ego z Marcelem McCainem nie trwała zbyt długo, zostali oni nagrodzeni bonusem. Ich pojedynek uznano za walkę wieczoru całej gali. Nie wiadomo, kiedy teraz 27-latek będzie mógł ponownie wejść do oktagonu. Leczenie tak dotkliwej kontuzji z pewnością będzie trwało kilka, jak nie kilkanaście tygodni.