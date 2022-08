Najbardziej niesportowy nokaut roku. Były zawodnik UFC postradał zmysły [WIDEO]

31 lipca w japońskiej Saitamie odbyła się gala Rizin 37. Czwartą spośród ośmiu walk mężczyzn był pojedynek w wadze do 80 kilogramów Japończyka Daichiego Abe z Brazylijczykiem Marcosem Yoshio Souzą. Pierwszy z nich wygrał, ale styl tego zwycięstwa był bardzo kontrowersyjny.

Brutalny i niesportowy nokaut na gali MMA. Soccer kick na leżącego rywala

W drugiej minucie drugiej rundy Japończyk zadał rywalowi silny cios prawą ręką. Souza niemal od razu ugiął się na nogach i padł na deski, co zwiastowało zakończenie walki na korzyść Abe. Ten jednak nie odpuścił i zanim sędzia zdążył go odciągnąć od przeciwnika, zadał mu potężnego kopniaka w głowę.

W środowisku MMA zrobiło się głośno po walce, bowiem zachowanie Japończyka nie było konieczne. Hiszpańska "Marca" opisała jego zachowanie jako "najbardziej niesportowa akcja roku" Już po ciosie prawą ręką widać było, że Brazylijczyk nie będzie w stanie kontynuować pojedynku. Potężny soccer kick (przypomina ruch wykonywany podczas uderzenia piłki nożnej - przyp. red.) było w tym przypadku absolutnie niepotrzebne, jednak mimo to Abe chciał wyładować złość na swoim rywalu i pokazać dominację.

Soccer kicki to potoczne określenie na kopnięcie wykonane na klęczącym, wstającym z ziemi lub leżącym przeciwniku przez zawodnika stojącego, lub w jakąkolwiek część powalonego przeciwnika. Uderzenia tego typu są zabronione w większości organizacjach, ale w Rizin Fighting Federation można je wykonywać. Dlatego Abe nie został zdyskwalifikowany.

Do 2018 roku Daichi Abe występował w federacji UFC. Odszedł z niej po dwóch kolejnych porażkach, pokonali go Luke Jumeau i Li Jingliang. Następnie stoczył dwa pojedynki w singapurskiej federacji MMA ONE Championship (oba przegrane), a trzy kolejne w japońskiej organizacji Deep (trzy zwycięstwa). Zwycięstwo nad Souzą było jego trzecią walką w federacji Rizin Fighting Federation.