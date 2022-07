Astronomiczna kwota za walkę na High League 4. "Ferrari" ujawnia

High League to druga największa federacja freak fightów w Polsce. Na organizowanych przez nią galach walki toczą ze sobą głównie celebryci i gwiazdy internetu. Do tej pory federacja zorganizowała trzy wydarzenia, a 17 września w Arenie Gliwice odbędzie się kolejna gala. Jedną z jej gwiazd będzie Artur Szpilka, który zawalczy z Denisem "Bad Boyem" Załęckim.

REKLAMA

Zobacz wideo „Iga Świątek i Przyjaciele dla Ukrainy". Tak wyglądało wydarzenie

Niebywałe pieniądze za walkę. "Ferrari" zarobi 750 tysięcy złotych

Gale zarówno High League, jak i Fame MMA, cieszą się coraz większą popularnością. To wpływa na wielkie pieniądze, którymi obie federacje operują ze względu na wpływy marketingowe. Uczestnicy walk mogą liczyć na przychody, o których profesjonalni sportowcy mogą jedynie pomarzyć. Idealnie pokazuje to przykład Amadeusza "Ferrari" Roślika. Celebryta podczas High League 4 zawalczy z Pawłem Bombą, z którym od dłuższego czasu toczy wojnę w internecie. "Ferrari" ujawnił ostatnio, że za swoją walkę otrzyma 750 tysięcy złotych. - Mogę powiedzieć, że jest to kwota dość bliska 750 tysiącom złotych. W końcu stan mojego konta przekroczy sześć zer, bo zostałem również ogłoszony na FAME 16 - powiedział.

Mańkowski chce walczyć z byłym mistrzem UFC w Fame MMA. Zaskakująca formuła

Podczas tej gali debiut w federacji zaliczy Szplika, który po wygranej na KSW 71 z Siergiejem Radczenką chce kontynuować swoją przygodę w klatce. Na High League 4 zmierzy się z Denisem "Bad Boyem" Załęckim. - No i fruu sportowy pojedynek. MMA z mistrzem Polski w K1, zaliczam walkę do tych z kategorii: wyzwanie. Tym bardziej że Denis ma doświadczenie w walkach na ulicy. Spieszcie się z biletami, bo w jeden dzień sprzedała się 1/4 hali" - napisał był bokser na Twitterze.

Pimblett wygrał i wygłosił poruszającą mowę. "Obudziłem się o 4:00 i dostałem wiadomość"