Łoooo. Latający łokieć i potężny nokaut w UFC [WIDEO]

W sobotę w londyńskiej O2 Arena odbyła się kolejna gala UFC. Jedną z atrakcji wieczoru był pojedynek pań w wadze muszej, w którym zmierzyły się Molly McCann i Hannah Goldy. Walka zakończyła się już w pierwszej rundzie, a wszystko za sprawą kapitalnego ciosu McCann. Brytyjka zupełnie zaskoczyła przeciwniczkę obrotowym łokciem.

Piorunujący nokaut Molly McCann. Zgasiła światło rywalce potężnym łokciem na szczękę

Cios doszedł na szczękę Goldy. Amerykanka była wyraźnie zamroczona, co wykorzystała McCann. Zawodniczka znana jako "Meatball" doskoczyła do rywalki i zasypała ją gradem ciosów. Sędzia po chwili był zmuszony przerwać starcie, gdyż bezradna Goldy nie reagowała na kolejne ataki. Efektowny nokaut można zobaczyć na nagraniu poniżej.

Tym samym McCann odniosła kolejne już efektowne zwycięstwo. Co ciekawe, już drugą walkę z rzędu zakończyła obrotowym łokciem. W marcu podczas gali UFC 204 pokonała w ten sposób w trzeciej rundzie Luanę Carolinę. - Czy kiedykolwiek widzieliście, żeby piorun uderzył dwa razy w to samo miejsce? Cóż, teraz to widzieliście! - powiedziała szczęśliwa zawodniczka po sobotnim triumfie.

Warto dodać, że triumf Molly McCann z bliska obserwowała Joanna Jędrzejczyk. Polka zasiadła na trybunach londyńskiej hali, a po zakończeniu walki nawet chwilę świętowała razem z Brytyjką. W sieci pojawiło się wideo, na którym widać, jak panie wspólnie wznoszą toast za zwycięstwo. Całą sytuację można zobaczyć poniżej.

