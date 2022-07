Nokaut w walce wieczoru KSW 72 i piorunujące kopnięcie. "Kiszki mi się skręciły" [WYNIKI GALI KSW 72]

KSW, które pierwszy raz w swej historii zawitało do Kielc, zorganizowało swą 72. galę w Amfiteatrze Kadzielni. Zawody MMA w skalistej scenerii, strugach deszczu, który często było widać w tle zawodników, a w końcowym etapie gali również z piorunami, nie zawiodły. Jak zacięta była to rywalizacja, może świadczyć fakt, że 3 z 6 walk z karty głównej toczyło się na pełnym dystansie.

W kategorii koguciej (do 61,2 kg) warto zwrócić uwagę na pewne zwycięstwo Patryka Surdyna nad Gustavo Oliveirą. Pojedynek Polaka z Brazylijczykiem miał być jednym z najbardziej wyrównanych na tej gali, ale Surdyna skutecznie obalał rywala i punktował akcjami w dosiadzie. Oliveira był bezradny właściwie w każdej rundzie. Wyraźnie przegrał ten pojedynek.

W kat. półciężkiej tanio skóry nie sprzedał ściągnięty do Kielc w trybie alarmowym Bartłomiej Gładkowicz. Polak w ostatniej chwili zastąpił na karcie walk Hasana Mezhnieva, który wycofał się z pojedynku z powodu kontuzji kolana. Rywalem Gładkowicza był dużo silniejszy fizycznie Oumar Sy. Po krótkich fragmentach w stójce obaj zawodnicy w każdej rundzie szybko znajdowali się w parterze. Polaka sprytnie sprowadzał tam Francuz, który punktował, zadawał więcej ciosów i utrzymywał się na górze również dzięki dużemu zasięgowi rąk i przewadze kilogramów. Sy przed walką znajdował się na miejscu trzecim kategorii półciężkiej, po pewnym zwycięstwie, w rankingu się umocni i będzie czekał na silniejszych rywali.

Sędzia nie przerywa?

W jedynym tego wieczoru starciu pań spotkały się dwie niepokonane w KSW zawodniczki. Sara Luzar-Smajić i Emilia Czerwińska. Polka podczas wymiany stójkowej w pierwszej rundzie trafiła Chorwatkę prawym prostym. Rywalka upadła na ziemię i wydawało się, że jest zamroczona. Polka dopadła do rywalki, zadał kilka ciosów z góry, ale zamiast kontynuować akcję kończącą, spojrzała na sędziego jakby wyczekując przerwania pojedynku. Sędzia jednak tego nie zrobił, a rywalka nieco się ocuciła i przetrwała do końca kończącej się rundy. Potem Polka tłumaczyła, że zabolała ją ręka, ale tym niezdecydowaniem mogła sprowadzić na siebie kłopoty. Tym bardziej że Chorwatka w kolejnych odsłonach rywalizacji starała się odrobić straty. Wyraźnej przewagi jednak nie osiągnęła i nieznacznie przegrała walkę. Dla Czerwińskiej, która MMA zajmuje się od dwóch lat, było to cenne zwycięstwo, drugie w karierze.

Trzy knockdowny w trzy minuty

Sporo emocji było w kat. półśredniej w starciu Michała Pietrzaka z Brianem Hooiem. Kibice w Kielcach zobaczyli dwa knockdowny w pierwszych 120 sekundach tej rywalizacji. Najpierw Pietrzak dobrze kopnął rywala w głowę. Ten jednak wyszedł spod presji i chwilę później sam poczęstował Polaka kilkoma ciosami. Gdy Pietrzak się podniósł Holender, który dobrze rozumie i mówi kilka słów po polsku, poszedł za ciosem. W jednej z kolejnych akcji trafił Polaka ciosem sierpowym, dopadł do niego i gdy zaczął dobijać go łokciem, sędzia przerwał rywalizację. To był trzeci knockdown w nieco ponad trzy minuty. Hooi podziękował kibicom po polsku, pozdrowił swą polską dziewczyną i zaprosił działaczy KSW do Rotterdamu, by tam zorganizować galę z jego udziałem.

"Kiszki mi się skręciły"

W przedostatnim pojedynku gali wyższy o 13 centymetrów Dawid Śmiełowski mierzył się z Patrykiem Kaczmarczykiem. W pierwszej rundzie wydawało się, że to Kaczmarczyk ma przewagę. To on efektownie wyniósł rywala w powietrze, obalił i starał się kontrolować walkę przy siatce. W drugiej rundzie Kaczmarczyk nieco opadł z sił. W pewnym momencie jakby stanął. Wykorzystał to Śmiełowski, który kopnął rywala w okolicach splotu słonecznego. Ten momentalnie zgiął się, upadł na ziemie, a sędzia, widząc co się dzieje przewał pojedynek. - Nie wiedziałem, co się stało, kiszki mi się skręciły - relacjonował potem Kaczmarczyk.

Choć przed ich walką między zawodnikami było sporo złych emocji, obaj panowie po rywalizacji uścisnęli sobie ręce, a niepokonany w zawodowym ringu MMA Śmiełowski odniósł 10. zwycięstwo.

Romanowski dosięgnął Grzebyka

W walce wieczoru zmierzyli się dwaj zawodnicy, którzy w klatce nigdy nie odpuszczają i są znani ze swej zaciekłości. Niższy od Andrzeja Grzebyka Tomasz Romanowski, który w tej walce musiał też mierzyć się z ponad 20 centymetrowym deficytem jeśli chodzi o zasięg, od pierwszych sekund nie sprawiał wrażenia, że centymetrów mu brakowało. Ruszył na rywala i dosięgał go mocnymi ciosami, trafiając też w krótkim dystansie. Po jednej z takich akcji trafił Grzebyka lewym sierpowym i dobijał gdy rywal leżał na macie. Sędzia przerwał walkę po niecałych 4 minutach.

Zwycięstwo Romanowskiego było efektowne, ale cieniem położyło się na nim, że dzień wcześniej nie zrobił limitu wagi kat. półśredniej, przekraczając ją o niemal 3 kg. Za ten błąd jeszcze raz przepraszał rywala i kibiców. To sprawia, że drugi w rankingu swej kategorii Romanowski nie może być pewny, że będzie walczył o pas KSW. Być może będzie musiał pomyśleć o zmianie kategorii. Za nie zrobienie wagi połowę wypłaty Romanowskiego dostanie Grzebyk.

Walka wieczoru

77,1 kg: Tomasz Romanowski pok. vs Andrzej Grzebyk przez TKO, runda 1,

Karta główna