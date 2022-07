Koszmarna kontuzja. Miał zadebiutować w KSW. Drastyczne [WIDEO]

Już w sobotę w Kielcach odbędzie się 72 gala KSW. Miał na niej zadebiutować Emil Meek, norweski zawodnik MMA, który w przeszłości występował w UFC w wadze półśredniej. W 2021 roku postanowił opuścić szeregi tej organizacji. Jego rywalem w Kielcach miał być Kacper Koziorzębski.

Koszmarna kontuzja Emila Meeka. Zawodnik przeszedł operację

Do tej walki ostatecznie nie dojdzie, ponieważ Meek wycofał się z udziału w gali. Powodem tej decyzji było koszmarnie wyglądające rozcięcie pod prawym okiem. Zawodnik musiał przejść operację. O wszystkim poinformował na swoim koncie na Instagramie, gdzie wrzucił także drastyczne zdjęcie z zabiegu. "Podczas treningu doznałem rozcięcia pod prawym okiem i musiałem przejść operację. Mam 13 szwów i nie będę w stanie wystąpić w najbliższy weekend na gali KSW 72" - napisał Norweg.

Operacja Emila Meeka Emil Meek Instagram/Screen

Zawodnik jest rozczarowany z powodu kontuzji, ale zamierza jak najszybciej zorganizować walkę z Koziorzębskim. "Nie mogę tego znieść, że nie zawalczę na tej gali. Wszyscy chcą tej walki. Zorganizujmy ją jak najszybciej, abyśmy mogli zrobić show i dać z siebie wszystko" - dodał Meek.

Fani nie pozostali obojętni i życzą zawodnikowi jak najszybszego powrotu do zdrowia. "Przykro mi to słyszeć. Wiem, jak ciężko trenowałeś do tej walki. Masz świetnych fanów, którzy cię wspierają, dasz sobie radę!", "Wracaj do zdrowia, KSW bez ciebie nie będzie takie samo", "Nikt nie wątpi, że chcesz tej walki. Jesteś jednym z najlepszych w tej branży. Nie mogę się doczekać twojego powrotu!" - piszą fani w komentarzach.

