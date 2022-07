Artur Szpilka uderza w polską legendę. "Robi z siebie błazna"

Mirosław Okniński, legenda polskiego MMA i trener Denisa Załęckiego, podgrzał atmosferę przed galą High League 4, która odbędzie się 17 września, i uderzył w Artura Szpilkę. - Szpilka ma dobry parter, trzeba uważać. Wszak na dechach go miał Mollo, Jennings, Saulsbery, Wilder, Wach, Radczenko, Chisora, Kownacki - niektórzy po kilka razy, więc można powiedzieć, że doświadczenie w parterze ma większe niż w boksie - napisał w ironiczny sposób Okniński na swoim profilu na Facebooku.

Na jego wpis odpowiedział w rozmowie z Interią Artur Szpilka. - Nie jestem na niego obrażony. Po części nawet ma rację, bo kontakt z parterem wtedy był. Ale dziwię się, że mówi to trener, który trenuje zawodników sportów walki. To każdemu się może przydarzyć, a tym bardziej na takim poziomie, na jakim ja byłem. To nie były walki o gruszkę czy pietruszkę, tylko naprawdę na najwyższym poziomie sportowym - powiedział.

Pięć lat i koniec. Artur Szpilka i Andrzej Kostyra pogodzili się

Szpilka: Okniński robi z siebie błazna

- Dziwię się, że trener, który trenuje sportowców, wypowiada się w taki sposób o zawodnikach. Ma być jakimś przykładem dla młodych chłopaków. Czy to jest przykład? Robi z siebie błazna, a to, co sobie gada, niespecjalnie na mnie działa. Ciężko powiedzieć, co by się działo, gdyby mówił coś na żywo, ale ja już się nauczyłem, że czego nie powiesz, musisz za to odpowiedzieć - dodał Szpilka.

Mirosław Okniński w przeszłości zorganizował wiele gal MMA, na których wzięli udział między innymi Michał Materla i Mamed Chalidow. Jest także założycielem pierwszego w Polsce Profesjonalnego Związku MMA. W 2007 roku został mistrzem Europy w brazylijskim jiu-jitsu w kategorii brązowych pasów, a trzy lata później otrzymał czarny pas w tej dyscyplinie. Przed Załęckim jego podopiecznymi byli między innymi Łukasz Jurkowski i Mariusz Pudzianowski.