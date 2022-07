Hitowa walka Gamrota w UFC potwierdzona. Następna ma być już o pas mistrzowski

- Plan jest prosty! Najpierw chcę walczyć z Justinem Gaethjem, a później z Isłamem Machaczewem - wykrzykiwał Mateusz Gamrot (21-1) po ostatniej walce w UFC z Armanem Carukjanem (18-3). Polski zawodnik wagi lekkiej triumfował 25 czerwca, odnosząc czwarte zwycięstwo z rzędu w najsilniejszej federacji mieszanych sztuk walki na świecie.

Zobacz wideo Mateusz Gamrot ujawnia, co usłyszał od legendarnego Chabiba

Od razu po efektownej wygranej Gamrot wskazał kolejnych, wymarzonych rywali. 9. w rankingu wagi lekkiej Polak wyzwał na pojedynek 3. w rankingu Gaethje'ego oraz Machaczewa, który sklasyfikowany jest o jedną pozycję niżej od Amerykanina.

Zupełnie inny plan na Gamrota miał szef UFC - Dana White. Amerykanin wskazał niedawno, że najlepszym pojedynkiem dla Polaka byłoby starcie z zajmującym 6. miejsce w rankingu Beneilem Dariushem. "Jestem gotowy na koniec roku!" - odpowiedział w mediach społecznościowych Gamrot.

Gamrot poznał kolejnego rywala

Jak się okazało, Polak wróci do oktagonu nieco szybciej. Jak poinformował dziennikarz ESPN - Brett Okamoto - do walki Gamrota z Dariushem dojdzie już 22 października na gali UFC 280 w Abu Zabi.

- To jest walka o numer jeden wśród pretendentów do mistrzowskiego tytułu. Wierzę, że zwycięzca tej walki w kolejnym starciu zawalczy o pas. Jestem bardzo szczęśliwy z powodu tego zestawienia. Chcę walczyć z najlepszymi - skomentował walkę z Gamrotem Dariush.

33-letni Amerykanin (21-4-1) ma za sobą serię siedmiu zwycięstw z rzędu. Ostatni raz Dariush walczył jednak w maju zeszłego roku, kiedy zdominował w klatce Tony'ego Fergusona, wygrywając jednogłośną decyzją sędziów.

Amerykanin miał wrócić do klatki w lutym tego roku i zawalczyć z Machaczewem. Miał, ale dwa tygodnie przed walką poinformował, że z pojedynku wykluczyła go kontuzja kostki. Teraz 33-latek będzie prawdopodobnie najtrudniejszym rywalem w karierze Gamrota. Najtrudniejszym, ale też takim, który może otworzyć przed nim drzwi do walki o mistrzowski pas w wadze lekkiej.