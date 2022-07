"Zamierzam zająć się jego pogrzebem". A UFC daje zielone światło

Kartę wrześniowej gali UFC 279 uzupełniono o starcie pomiędzy weteranem Nate’em Diazem (20-13, 5 KO, 11 SUB) a Khamzatem Chimaevem (11-0, 6 KO, 4 SUB). Zestawienie tych dwóch zawodników, choć jest szeroko komentowane, to nie przypadło do gustu fanom MMA. Głównym argumentem jego krytyków jest fakt, że mając na uwadze sportowy aspekt, jest ono pozbawione sensu.

REKLAMA

Zobacz wideo Mateusz Gamrot ujawnia, co usłyszał od legendarnego Chabiba

Legenda polskiego MMA wyśmiewa Szpilkę. "Ma dobry parter, kilku go miało na dechach"

Zdecydowana zapowiedź Chimaeva. "Zamierzam zająć się pogrzebem Nate’a Diaza w UFC"

Nate Diaz jest bowiem już 37-letnim zawodnikiem, który ostatnio raz w oktagonie pojawił się w czerwcu ubiegłego roku. Odniósł wówczas porażkę z Leonem Edwardsem (19-3, 6 KO, 3 SUB) niejednogłośną decyzją sędziów, a we wcześniejszych trzech pojedynkach wygrał tylko raz. Co więcej, wcześniej nie ukrywał on chęci opuszczenia organizacji przez swój konflikt z jej szefem - Daną White'em.

Zdecydowanie kontrastuje to ze znakomitym bilansem Szweda, który przez wielu uważany jest za przyszłą gwiazdę UFC. Sam Chimaev jest również bardzo pewny siebie przed zbliżającym się pojedynkiem. - Zamierzam zająć się pogrzebem Nate'a Diaza w UFC - powiedział zawodnik, cytowany przez ESPN.

Jak dodał dziennikarz ESPN Brett Okamoto, informację o walce potwierdził już również Zach Rosenfield, agent Diaza: - To walka, o którą Nate prosił od połowy kwietnia - stwierdził.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Artur Szpilka poznał rywala na High League 4. "No i fruu"

Eksperci w roli zdecydowanego faworyta stawiają Chimaeva, choć za Diazem przemawia niewątpliwe doświadczenie w pięciorundowych walkach, spora odporność na ciosy i dobra umiejętność walki w parterze. Kilka z jego ostatnich walk pokazało jednak, że nie jest to również element, w którym nie da się go zdominować.