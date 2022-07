Legenda polskiego MMA wyśmiewa Szpilkę. "Ma dobry parter, kilku go miało na dechach"

Podczas gali KSW 71, która odbyła się 18 czerwca Artur Szpilka zadebiutował w formule MMA. Wówczas były pięściarz pokonał Siergieja Radczenko. Na tym przygoda Szpilki z MMA się nie kończy. Zawodnik weźmie udział w High League 4 w Gliwicach, gdzie zmierzy się z Denisem Załęckim, którego debiut miał miejsce na poprzedniej edycji tej gali. Załęcki przegrał wtedy z Mateuszem "Don Diego" Kubiszynem.

Kulisy gali KSW 71

Okniński uderza w Szpilkę. "Ma słabą szczękę"

Przed zbliżającym się pojedynkiem legenda polskiego MMA oraz trener Denisa Załęckiego Mirosław Okniński podgrzał atmosferę i uderzył w Artura Szpilkę. "Szpilka ma dobry parter trzeba uważać. Wszak na dechach go miał Mollo, Jennings, Saulsbery, Wilder, Wach, Radczenko, Chisora, Kownacki - niektórzy po kilka razy, więc można powiedzieć, że doświadczenie w parterze ma większe niż w boksie" - napisał w ironiczny sposób Okniński na swoim profilu na Facebooku.

Na tym jednak komentarze dotyczące Szpilki się nie skończyły. "Szanuję Artura Szpilkę, że dostał walkę o pas mistrza świata w boksie zawodowym, że walczył z najlepszymi bokserami na świecie, ale to, że po tych walkach jest rozbity i ma słabą szczękę to fakt. Walka Denisa z Arturem to będzie walka młodego wilka ze starym wilkiem, będzie to walka sportowa na wysokim poziomie. Niech wygra lepszy, czyli Denis. Szpila w strachu, Artur będzie leżał, będzie bity, będzie płakał. Denis od pierwszej sekundy ogień" - dodał Okniński.

Mirosław Okniński w przeszłości zorganizował wiele gal MMA, na których wzięli udział między innymi Michał Materla i Mamed Chalidow. Jest także założycielem pierwszego w Polsce Profesjonalnego Związku MMA. W 2007 roku został mistrzem Europy w brazylijskim jiu-jitsu w kategorii brązowych pasów, a trzy lata później otrzymał czarny pas w tej dyscyplinie. Przed Załęckim jego podopiecznymi byli między innymi Łukasz Jurkowski i Mariusz Pudzianowski.

