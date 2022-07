Parke odpowiada FAME MMA. "Mogliśmy stoczyć jeszcze mnóstwo walk"

Norman Parke ma za sobą udaną karierę w KSW i UFC. Ostatnio jednak zdecydował się na walki na freakowych galach i był związany kontraktem z FAME MMA. W sobotę zawalczył na gali innej federacji, Prime MMA 2, łamiąc zasady swojej umowy. Federacja FAME zdecydowała się więc na zakończenie współpracy z zawodnikiem.

Norman Parke wyrzucony z FAME MMA. Zawodnik skierował do federacji kilka słów

Co prawda FAME MMA wyraziło zgodę na walkę "Stormina" na Prime MMA 2, ale pod warunkiem, że jego rywalem zostanie Paweł lub Piotr Tyburski. Parke zawalczył jednak z Grzegorzem "Szulim" Szulakowskim, pokonując go w walce wieczoru. Z uwagi na kolejne łamiące przepisy zachowanie zawodnika, federacja FAME zdecydowała się na zakończenie współpracy. - W odpowiedzi na kolejny przypadek nieodpowiedzialnego zachowania oraz złamanie zapisów zawartych w kontrakcie z dniem wczorajszym FAME MMA oficjalnie rozwiązało umowę z Normanem Parke i reprezentującym go Marcinem Prymkiem. Na ten moment nie przewidujemy dalszej współpracy z zawodnikiem i jego menadżerem - czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Parke wczoraj odniósł się do decyzji federacji. Irlandzki zawodnik za pomocą Instagrama podziękował FAME MMA za współpracę i życzył organizacji dalszych sukcesów. - Dziekujee Fame Mma za walki , dzieki wam przezylem miłe przezycia i bede was wspomnial w samych dobrych wspomnieniach. Pracowalem z super ludzmi i smutno Mi ze tak to sue konczy , dzieki wam moje social poszlo w gore. Mysle ze moglismy jeszcze jeszcze stoczyc mnustwo walk. Przezylem tu super chwile ... zycze Wam najlepiej (pis. oryg.) - napisał na swoim InstaStory.

Norman Parke oświadczenie Instagram/storminnorman6116 (screen)

