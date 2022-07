Sensacyjny pomysł Jana Błachowicza. "Jestem w stanie się poświęcić"

Jan Błachowicz (29-9, 9 KO, 9 SUB) najprawdopodobniej nie stanie, póki co do walki o pas wagi półciężkiej. Obecny mistrz tej dywizji UFC Jiri Prochazka (29-3, 25 KO, 3 SUB) zdecydował się, że będzie bronił tytułu w starciu z byłym czempionem Gloverem Teixeirą (33-8, 18 KO, 10 SUB): - Pokażę wam jednoznacznie i zdecydowanie czemu jestem mistrzem. Uważam też, że Glover na to zasłużył - stwierdził zawodnik.

REKLAMA

Zobacz wideo Mateusz Gamrot ujawnia, co usłyszał od legendarnego Chabiba

Parke na Polakach zbija gigantyczne pieniądze. "Można się śmiać, ale robi to mądrze"

Jan Błachowicz zaskoczył swoją deklaracją. Zawalczy o pas wagi średniej?

Czech wcześniej stwierdził, że mógłby zawalczyć o pas z Janem Błachowiczem, jednak w obliczu jego decyzji, polski zawodnik będzie musiał zmienić plany. Zaskakujący scenariusz "Cieszyński Książę" przedstawił natomiast w programie "The MMA Hour", gdzie stwierdził, że mógłby zmierzyć się o pas wagi średniej, którego posiadaczem jest Israel Adesanya (23-1, 15 KO):

- Jeśli dostałbym taką szansę to, czemu nie? Muszę więc może obniżyć wagę i dać mu rewanż w jego kategorii. Gdybym miał walczyć o pas, to jestem w stanie się poświęcić, ale musiałbym już rozpocząć przygotowania, aby być gotowym pod koniec roku - stwierdził Błachowicz.

Polski zawodnik nawiązał w ten sposób do walki z Adesanyą, która odbyła się podczas gali UFC 259 w marcu 2021 roku. Wówczas Polak bronił pasa wagi półciężkiej, a Nigeryjczyk chciał sprawdzić się w wyższym limicie wagowym, jednak nie podołał Błachowiczowi.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Szef UFC wywołał burzę, dając 250 tys. dolarów w prezencie. "Rozdaje to, co ukradł"

Błachowicz liczy, że uda mu się powrócić do oktagonu pod koniec roku. Póki co, ciężko jednak przewidzieć, z kim wówczas mógłby się mierzyć 39-latek. Ewentualna walka pomiędzy Prochazką a Teixeirą nie została jeszcze potwierdzona. Polski zawodnik ostatni raz natomiast wystąpił w UFC 15 maja i pokonał przez TKO Aleksandra Rakicia (14-3, 9 KO, 1 SUB), który w czasie walki zerwał więzadła w kolanie.