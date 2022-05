Gamrot poznał rywala w gali UFC. "Uważaj, na co się piszesz"

Mateusz Gamrot wyrobił sobie renomę w KSW, gdzie został pierwszym podwójnym mistrzem. Ale od 1,5 roku próbuje podbić UFC. I na razie dobrze mu to wychodzi. Co prawda przegrał pierwszą potyczkę dla amerykańskiej federacji (minimalnie lepszy okazał się Guram Kutateladze), ale potem Polak zanotował trzy zwycięstwa (z Diego Ferreirą, Jeremym Stephensem oraz ze Scottem Holtzmanem). Czas na piątą walkę w UFC.

- Do zobaczenia w Las Vegas. 25 czerwiec. Bądźcie tam ze mna i zróbmy gruby hałas - napisał w poście na Instagramie Gamrot. I umieścił zdjęcie Armana Tsarukyana. 25-letni Rosjanin stoczył 20 walk, z czego wygrał 18. Ostatni raz przegrał w 2019 roku, gdy lepszy okazał się Islam Makhachev, dziś wielka gwiazda UFC.

Faworytem bukmacherów jest Rosjanin. Ale Polak jest pewny swego.

- Uważaj, na co się porywasz. Potwierdzone. Kontrakt podpisany - zaczepił Gamrot rywala.

- W przeciwieństwie do ciebie, wiem dokładnie, na co się porywam. Ty potrzebowałeś miesiąca, żeby zaakceptować walkę - odbił piłeczkę przeciwnik.

Trudna droga Gamrota

Gamrot jest bez wątpienia świetnym i wszechstronnym zawodnikiem, ale ma pecha, bo kategoria lekka w UFC jest pełna gwiazd. Na razie Polak zajmuje 12. miejsce w rankingu, tuż za Tsarukyanem. W czołówce zestawienia znajdziemy takie gwiazdy jak:

Charles Oliveira

Justin Gaethje

Dustin Poirier

Islam Makhachev

Beneil Dariush

Michael Chandler

Rafael Dos Anjos

Tony Ferguson

Gregor Gillespie

Conor McGregor

Gamrot i Tsarukyan trenują na co dzień w American Top Team, dlatego na czas przygotowań Polak wróci do ojczyzny, by znowu ćwiczyć w poznańskim klubie "Czerwony Smok".