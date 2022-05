43 sekundy walki i polski nokaut roku. "Poza granicą ludzkiej wyobraźni" [WIDEO]

Dla Macieja Tercjaka udział w gali HFO 12 w Ostrołęce był debiutem w organizacji HFO Kickboxing. Pojedynek z przedstawicielem gospodarzy Aleksym Zienkiewiczem trwał zaledwie 43 sekundy. W tym czasie debiutant popisał się efektowną serią ciosów bokserskich, po czym zdecydował się na wysokie kopnięcie.

Efektowny nokaut na gali HFO 12

Ziemkiewicz nie był w stanie zareagować na celne kopnięcie Tercjaka i upadł na deski. Sędzia tego pojedynku nie miał innego wyjścia, jak zakończyć walkę. Zawodnik z Ostrołęki długo do siebie dochodził, przez co niezbędna była interwencja służb medycznych.

- To jest kandydat do nokautu roku w Polsce, bez podziału na dyscypliny sportów walki. To, co zrobił tutaj Maciej Tercjak, wykracza poza granicę ludzkiej wyobraźni - opisywali w trakcie transmisji komentatorzy TVP.

Walką wieczoru podczas gali HFO 12 w Ostrołęce był pojedynek Alana Kalskiego z Tomaszem Koniecznym. Ten pierwszy zdołał nawet posłać rywala na deski, ale ten zdołał się pozbierać. W trzeciej rundzie odwdzięczył się lewym sierpowym, który okazał się decydujący w tej walce.