Tyson Fury zaskoczył cackiem z garażu. "Rocznik 2007 w dieslu. Tym jeżdżę"

Tyson Fury jest właścicielem Porsche Taycan, w pełni elektrycznego samochodu o nieco futurystycznym wyglądzie. Ale pomimo wielu milionów na koncie, mistrz wagi ciężkiej WBC pozostaje skromną osobą, co pokazał na swoim koncie na Instagramie.

Tyson Fury chwali się swoim autem w garażu. Takiego cacka się nie spodziewaliście

Tyson Fury wrzucił na portal społecznościowy zdjęcie swojego auta, które trzyma w garażu. Nie było to wspomniane wyżej Porsche ani inny nowoczesny samochód za miliony dolarów. Okazał się nim 15-letni Volkswagen Passat. - To najlepszy samochód na drodze od 2006 roku - napisał pięściarz na Instagramie.

VW Passat Tysona Fury'ego Instagram/Tyson Fury - screen

Fury pomimo milionów na koncie pozostaje skromnym człowiekiem. Powiedział o tym po wygranym pojedynku z Dillianem Whytem. W jego wypowiedzi nie mogło także zabraknąć wspomnienia o Passacie. Słowa pięściarza przytacza "The Sun". - Nigdy nie chodziło o pieniądze. Początkowo nie miałem nic. Znam wiele osób, które są bardzo bogate, ale nie są szczęśliwe. Wiem, że pieniądze nie dają szczęścia. Jeżdżę Passatem z rocznika 2007 w dieslu. Nie obchodzi mnie co mam, nie obchodzi mnie, co dostałem - powiedział Fury.

Tyson Fury po raz drugi obronił pas mistrzowski, pokonując Dilliana Whyte'a przez techniczny nokaut w szóstej rundzie. Była to ostatnia zawodowa walka brytyjskiego pięściarza. Fury nie wyklucza jednak starć pokazowych. Jak sam przyznał, chętnie zmierzy się z Francisem Ngannou. Brytyjczyk dodał, że walka może się odbyć na ringu lub w klatce.

