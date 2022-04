FAME MMA 14. Norman Parke w klatce rzymskiej. Gdzie i kiedy oglądać? [STREAM, KARTA WALK]

Pod koniec marca kibice mogli obejrzeć 13. edycję gali FAME MMA, gdzie Paweł "Unboxall" Smektalski pokonał Sergiusza "Nitro" Górskiego w walce wieczoru. Półtora miesiąca później federacja zorganizuje kolejną odsłonę gali freak-fight i w ostatnim pojedynku znów dojdzie do pojedynku pomiędzy YouTuberami, debiutującymi w federacji FAME MMA. Mowa o Tomaszu "Gimperze" Działowym oraz Mateuszu "Trombie" Trąbce.

FAME MMA 14. Jedna z zawodniczek z kontuzją. Walka zagrożona?

Do gali FAME MMA 14 pozostały niewiele ponad dwa tygodnie, ale jedna z walk jest zagrożona. Mowa o starciu pomiędzy Klaudią "Sheeyą" Kołodziejczyk a Katarzyną "LalaLuną" Aleksander. "Sheeya" opublikowała zdjęcie rentgenowskie ręki i poinformowała, że zmaga się ze złamaniem awulsyjnym, czyli oderwaniem fragmentu kości ze strony aparatu mięśniowego. Na ten moment nie znamy oficjalnej decyzji, czy Kołodziejczyk zostanie dopuszczona do pojedynku przez lekarzy.

Jednym z interesujących pojedynków na gali będzie starcie pomiędzy Piotrem "Szeli" Szeligą a Normanem "Storminem" Parke. Zawodnicy starli się przed FAME MMA 13, a Szeliga próbował uderzyć Irlandczyka. Ostatecznie walka została zakontraktowana na dystansie trzech rund po trzy minuty w formule K-1 i w małych rękawicach. Miejscem pojedynku będzie słynna klatka rzymska.

FAME MMA 14. Karta walk

walka wieczoru : Tomasz "Gimper" Działowy vs Mateusz "Tromba" Trąbka

: Tomasz "Gimper" Działowy vs Mateusz "Tromba" Trąbka co-main event : Agata "Fagata" Fąk vs Monika "Mona" Kociołek

: Agata "Fagata" Fąk vs Monika "Mona" Kociołek walka o mistrzowski pas do 77 kg : "Wiewiór" vs "Krycha"

: "Wiewiór" vs "Krycha" Sergiusz "Nitro" Górski vs Marcin "Xayoo" Majkut

Piotr "Szeli" Szeliga vs Norman "Stormin" Parke

Robert Karaś vs Adam "AJ" Josef

Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk vs Katarzyna "LalaLuna" Aleksander

Mariusz "Hejter" Słoński vs Dawid Malczyński

Alan "Alanik" Kwieciński vs Mateusz "Muran" Murański

Gdzie i kiedy oglądać FAME MMA 14?

Gala FAME MMA 14 odbędzie się 14 maja tego roku w krakowskiej Tauron Arenie. Rozpoczęcie gali planowane jest na godzinę 20:00. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia wyłącznie w systemie PPV po wykupieniu subskrypcji za 29,99 zł (dostęp do gali 48h po wydarzeniu, jakość 720p) lub 32,99 zł (dostęp do gali 72h po wydarzeniu, jakość 1080p).