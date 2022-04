Co dalej z Conorem McGregorem? "On sam nie jest gotowy"

Powrót gwiazdora UFC Conora McGregora do oktagonu planowany był na początek 2020 roku, jednak trzeba będzie poczekać na to zdecydowanie dłużej. "The Notorious" nie jest jeszcze bowiem w pełni sił po złamaniu nogi w lipcu poprzedniego roku podczas walki z Dustinem Poirierem.

Obecne plany zakładają, że może on zawalczyć w UFC jesienią, choć póki co są to jedynie luźne przypuszczenia: - Dosłownie nie mam teraz dla niego żadnych propozycji, zresztą on sam nie jest gotowy – stwierdził szef prestiżowej organizacji Dana White w rozmowie z angielskim "The Sun".

Nie jest również pewne, w jakiej kategorii wagowej McGregor zdecyduje się na powrót. Wcześniej Irlandczyk wspomniał bowiem o walce w dywizji półśredniej, stawiając sobie za cel starcie z mistrzem Kamaru Usmanem. Do powrotu może jednak dojść również w znanej mu wadze lekkiej.

- Zobaczymy, kiedy będzie gotowy do walki, wiele może zmienić się latem. Wszystko zależy jednak od lekarza. Gdy otrzymamy od niego zgodę na powrót McGregora to zaczniemy przyglądać się możliwym przeciwnikom. Patrzymy na wczesną jesień, jeżeli wszystko pójdzie dobrze – dodał White.

McGregor chce natomiast zmazać złe wrażenie po dwóch porażkach z byłym tymczasowym mistrzem wagi lekkiej Poirierem. Irlandczyk dwukrotnie musiał się pogodzić z porażkami przez TKO (jedna przez ciosy, druga po przerwaniu walki przez lekarza). Wcześniej pewnie triumfował jednak w starciu z Donaldem Cerronem.

Sam zawodnik miał już natomiast wznowić treningi bokserskie, a swój powrót do oktagonu zapowiedział także za pośrednictwem mediów społecznościowych. McGregor zamieścił zdjęcie z treningu z podpisem: "Odliczanie się rozpoczęło, do zobaczenia wkrótce".

Obecnym mistrzem wagi lekkiej (dwa ostatnie pojedynki McGregor stoczył właśnie w tej kategorii wagowej) jest Charles Oliveira, który już podczas zbliżającej się w maju gali UFC 274, będzie bronił tytułu w starciu z Justinem Gaethjem. Wówczas dojdzie także do innego ciekawie zapowiadającego się starcia wagi lekkiej Tony’ego Fergusona z Michaelem Chandlerem.