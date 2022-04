Awantura przed Fame MMA 14. Murański nazwał rywala konfidentem. I się zaczęło

Pojedynek Alana Kwiecińskiego z Mateuszem Murańskim zapowiada się jako jeden z najciekawszych na karcie walk Fame MMA 14. Zawodnicy są ze sobą faktycznie skonfliktowani, co tylko podkręca emocje przed starciem. Kwieciński proponował federacji, aby zestawić go zarówno z Mateuszem Murańskim, jak i jego ojcem Jackiem. "Jeśli dwóch Murańskich startuje do mnie we dwójkę na konferencji, zapraszam też dwóch do klatki. Ale jednego po drugim, żeby nikt dwa razy nie dostał" - napisał na Instagramie.

Bójka zawodników na Face2Face. Wystarczyło stwierdzenie o "konfidencie"

Alan Kwieciński oraz Mateusz Murański wystąpili w środowym programie "Face2Face" tworzonym przez federację Fame MMA. Na początku wydawało się, że dyskusja między zawodnikami będzie w miarę spokojna, ale w pewnym momencie Mateusz Murański postanowił wbić szpilkę w rywala i go sprowokować. - Jesteś zwykłym konfidentem za to, jak się "wysprzęgliłeś" na "Rundkach" z Denisem Załęckim. Mówiłeś, gdzie i z kim jeździ - stwierdził Mateusz Murański.

Alan Kwieciński nie był w stanie powstrzymać emocji i ruszył do bójki. Szybko na zdarzenie zareagowała ochrona, która rozdzieliła obu zawodników. Kilkanaście sekund później Michał "Boxdel" Baron postanowił przedwcześnie zakończyć program. Zwykle programy "Face2Face" trwają co najmniej dwie godziny, a teraz federacja zakończyła wydarzenie po 90 minutach. Część internautów była zdziwiona, że program zakończył się tak wcześnie.

Gala Fame MMA 14 odbędzie się 14 maja w krakowskiej Tauron Arenie i prawdopodobnie rozpocznie się koło godziny 20:00. W walce wieczoru dojdzie do pojedynku pomiędzy dwoma YouTuberami - Mateusz "Tromba" Trąbka zmierzy się z Tomaszem "Gimperem" Działowym. Gala będzie dostępna do obejrzenia wyłącznie w systemie PPV, które można zakupić na stronie famemma.tv.

Bójkę można obejrzeć od około 1:19:00 poniżej.