Anderson znieważył Błachowicza. "Doiłem go jak krowę"

Świat MMA jest przepełniony słownymi zaczepkami. "Trash talk" (czyli śmieciowe rozmowy - red.) to narzędzie do dekoncentrowania rywala, wytrącania go z równowagi. Można zrozumieć, dlaczego ktoś to robi tuż przed walką, ale w sportach walki zawodnicy potrafią się znieważać nawet bez konkretnego powodu. I choć Jan Błachowicz, były mistrz UFC, unika słownych batalii, to sam bywa ofiarą zaczepek. Polaka prowokował już - niereformowalny - Jon Jones, a ostatnio znowu o sobie przypomniał Corey Anderson, który dwa razy walczył z Błachowiczem.

Siedem lat temu Amerykanin pokonał Błachowicza na punkty, ale w 2020 roku został znokautowany przez Polaka. Ale choć Anderson przegrał w rewanżu, to nie okazuje szacunku Błachowiczowi.

- Przegrałem w rewanżu, ale ludzie bywają nokautowani. Można zostać trafiony przez Jana. Ale cofnijcie się trochę i zobaczcie, co zrobiłem z nim w poprzedniej walce. Wydoiłem go jak krowę. Szczerze? To była najłatwiejsza walka w mojej karierze. Obalałem go na lewo i prawo. A do rewanżu wyszedłem w zbyt aroganckim nastawieniu - powiedział Corey Anderson na konferencji prasowej przed galą Bellator 277 w San Jose, gdzie zmierzy się z Wadimem Nemkowem. Stawką walki pas wagi półciężkiej.

A co u Błachowicza?

Polak powróci do klatki 14 maja. Na gali UFC Fight Night w Las Vegas zmierzy się z Aleksandarem Rakiciem (14-2, 9 KO, 1 SUB), z którym miał się bić w marcu, ale doznał kontuzji. Będzie to pierwsza walka "Cieszyńskiego Księcia" od czasu utraty pasa mistrzowskiego. Mistrzostwo UFC odebrał mu Glover Teixeira (33-7, 18 KO, 10 SUB), którego w przeszłości pokonał... Corey Anderson.