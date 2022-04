Pudzianowski ostrzega Materlę przed hitową walką. "Może się odbić jak od ściany"

- Jeszcze 7-8 tygodni ciężkiego zasuwania. Wagi nie muszę robić. Ważę dzisiaj 120 kg dokładnie, tak w tych granicach się wszystko trzyma - powiedział Mariusz Pudzianowski w materiale opublikowanym na swoim Facebooku. Michał Materla jest o ponad 30 kilogramów lżejszy od swojego przeciwnika.

REKLAMA

Zobacz wideo

Pudzianowski komentuje walkę z Materlą. "Nie boję się wzywań"

Materla walczył w kategorii średniej (do 84 kg). Pudzianowski jest za to gwiazdą wagi ciężkiej. Ostatnią walkę stoczył z rywalem, który ważył jeszcze więcej od niego. Był nim Serigne Ousmane Dia znany też jako "Bombardier". Walka miała miejsce 23 października zeszłego roku na KSW 64. Polak pokonał Senegalczyka w zaledwie 18 sekund pierwszej rundy.

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

O walce Pudzianowskiego z Materlą mówiono już od kilku tygodni. Media pytały o to nawet władze KSW, ale nikt nie potrafił oficjalnie potwierdzić czy do takiego zestawienia dojdzie. Dziś były strongman opowiada o szczegółach rozmów. - Zadzwonił do mnie z pomysłem jeden z właścicieli KSW Martin Lewandowski, mówiąc, że w Internecie kibice proponują zestawienie dwóch legend Pudzian kontra Materla. Nie zastanawiałem się długo, w końcu do odważnych świat należy - mówi Pudzianowski cytowany przez WP SportoweFakty.

Tutaj gra się w kości, a nie w piłkę. Bandycki faul w ekstraklasie

- Nie boję się wyzwań. To, co mogę powiedzieć o Michale, to fakt, że ma wielkie doświadczenie i twardy charakter. W tym starciu decydująca będzie różnica kilogramów, Michał musi wiedzieć, że może się ode mnie odbić jak od ściany - dodał.

Mariusz Pudzianowski jest obecnie trzecim zawodnikiem federacji w rankingu wagi ciężkiej. Przed nim jest tylko Phil De Fries (obecny mistrz) oraz Darko Stosić. Materla za to znajduje się na czwartym miejscu w rankingu w kategorii średniej, tuż za Roberto Soldiciem, Mamedem Chalidowem oraz Scottem Askhamem.