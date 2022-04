KSW czy UFC? Roberto Soldić wygadał się ws. swojej przyszłości

Roberto Soldić jest związany umową z KSW do końca lipca tego roku i ma zakontraktowaną jeszcze jedną walkę w największej federacji MMA w Europie. KSW liczy na to, że uda jej się przedłużyć kontrakt Chorwata, posiadającego mistrzowskie pasy w wadze średniej i półśredniej. Z kim może się zmierzyć Roberto Soldić? Niewykluczone, że dojdzie do rewanżu z Mamedem Chalidowem, którego już pokonał na KSW 65 w Gliwicach. - Widziałem się z nim na ostatniej gali, rozmawialiśmy chwilę. Powiedział, że dał wtedy słowo i chciałby dwóch walk - oznajmił Chalidow.

Roberto Soldić wygadał się ws. swojej przyszłości? A miało to być niewinne porównanie

Roberto Soldić był gościem chorwackiego podcastu "Incubator" wraz ze swoim agentem Ivanem Dijakoviciem. Podwójny mistrz KSW nie chciał bezpośrednio odpowiadać na pytania dot. swojej przyszłości. Prowadzący podcast zapytał Soldicia o to, jakie miałby szanse w potencjalnym pojedynku z Kamaru Usmanem, mistrzem UFC w kategorii półśredniej. - Jestem szybszy i silniejszy fizycznie od niego. Dodatkowo nie mam problemów z kontuzjami i jestem młodszy o siedem lat. Usman ma mentalność mistrza i wierzę, że potencjalny pojedynek nie byłby dla niego łatwy - mówił.

- Usman musiałby mieć formę życia, żeby mnie pokonać. Lubi napierać rywala, iść do przodu i łamać Cię mentalnie. Chciałbym tego spróbować. I już wiem, że dałbym radę, dlatego wybrałem UFC - dodał Roberto Soldić. Agent Ivan Dijaković z kolei opowiedział o ofertach, które "Robocop" otrzymuje. - Nie mówimy tylko o dwóch organizacjach, ale o czterech-pięciu. Jest UFC czy KSW, ale też jest ONE FC, Bellator, PFL. W zasadzie wszyscy go chcą. Soldić mógł odejść do UFC w 2018 roku, gdy przegrał z Dricusem Du Plessisem, ale on chciał rewanżu - stwierdził.

Przedstawiciele Roberto Soldicia oraz UFC spotkali się w Londynie, żeby namówić Chorwata na transfer do UFC. Do tej pory media informowały, że UFC proponuje Soldiciowi co najmniej 100 tysięcy euro za jedną walkę, a dodatkowo w przypadku trzech wygranych pojedynków z rzędu Chorwat miałby dostać walkę o pas mistrzowski z Kamaru Usmanem. KSW jest gotowe przebić ofertę UFC i zaproponowało "Robocopowi" aż milion euro za cztery walki.