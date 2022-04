Petr Yan krytykuje rywala za pokazanie flagi Ukrainy. "To dla niego koniec"

Petr Yan i Aljamain Sterling zmierzyli się ze sobą w oktagonie już po raz drugi. Ich sobotnia walka była głównym wydarzeniem podczas UFC 273 w VyStar Veterans Memorial Arena w Jacksonville na Florydzie. Atmosfera wokół tego starcia zaogniła się wskutek wykonania zdjęcia.

Rosjanin usłyszał werdykt sędziów i chce się zemścić. "Okradłeś mnie"

Yan krytykuje Sterlinga za zdjęcie z flagą Ukrainy

Jeszcze przed rozpoczęciem gali Rosjanin był zły na swojego przeciwnika, który zamieścił zdjęcie siebie i swoich kolegów z drużyny trzymających flagę Ukrainy, wyrażając tym samym solidarność wobec kraju, który został zaatakowany przez wojska Putina. Amerykanin napisał pod zdjęcie, że "on i jego zespół wspierają Ukrainę".

Yan nie mógł zrozumieć zachowania Sterlinga. - Spójrzcie na jego wcześniejsze wypowiedzi. Chciał wplątać w to politykę, używając flag i uśmiechając się przy ukraińskiej fladze. Tak myślałem, że nie chciał, abym był tutaj, w Stanach Zjednoczonych. Teraz tu jestem i on wie, że dla niego to koniec - powiedział Rosjanin.

Sztab Yana nie mógł wjechać do USA

Petr Yan, który nadal mieszka w Rosji opublikował na Instagramie zdjęcie, którym wyraził swoje poparcie wobec hasła "Nie dla wojny". Z powodu surowych sankcji nałożonych na Rosję przez Stany Zjednoczone, 29-latek musiał zmienić swój sztab trenerski, bowiem jego dotychczasowy trenerzy nie mogli dostać wiz.

Pierwszy pojedynek Petra Yana z Aljamainem Sterlingiem odbył się w marcu 2021 roku w Las Vegas. Amerykanin wygrał wówczas w czwartej rundzie po niezgodnym z przepisami uderzeniu kolanem w parterze przez Rosjanina. W sobotę z kolei Sterling wygrał pojedynek o pas mistrzowski UFC w wadze koguciej po niejednogłośnej decyzji sędziów.