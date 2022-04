Anderson Silva powraca. Walka na lądowisku dla helikopterów

W październiku 2020 roku Anderson Silva stoczył swoją ostatnią walkę w UFC. Przegrał w czwartej rundzie przez nokaut z Uriahem Hallem. Trudno się dziwić, że rozstał się z federacją bo pobierał wysokie wynagrodzenie, a była to jego szósta porażka w ośmiu ostatnich pojedynkach. Wygrał tylko jedną walkę, a jedna została uznana za nieodbytą. Brazylijczyk, mistrz UFC w latach 2006-2013, chciał kontynuować karierę w MMA. Nawet KSW zgłosiło chęć zatrudnienia Silvy, by zestawić go z Mamedem Chalidowem. Silva ostatecznie zamienił klatkę na ring.

REKLAMA

Zobacz wideo Na ich walkę czeka cała Polska? "To już prawie było dogadane"

Polsat zdecydował: Czimajew wycięty. Zdjęcia z Kadyrowem to przesada

Anderson Silva wraca na ring. Zawalczy na lądowisku dla helikopterów

W czerwcu zeszłego roku Silva pokonał Julio Cesara Chaveza przez decyzję sędziów. Trzy miesiące później zmierzył się z byłym mistrzem UFC, Tito Ortizem. Ten pojedynek poszedł mu jeszcze lepiej, bo znokautował swojego rywala w pierwszej rundzie. Natomiast w maju 46-letni Silva stoczy kolejną bokserską walkę. Tym razem jego rywalem będzie Bruno Machado. On również wywodzi się z MMA. Aktualnie notuje on serię sześciu wygranych. Cztery ostatnie walki stoczył w UAE Warriors. Ostatni raz w oktagonie pojawił się w styczniu 2021 roku, kiedy pokonał Mickaela Lebout. To będzie jego pierwszy pojedynek na zasadach boksu.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl

Starcie Silvy z Machado będzie walką pokazową. Zakontraktowano ją na osiem rund. Odbędzie się podczas wydarzenia "The Showcase in the Skies of Dubai". Odbędzie się ono 14 maja. Ring będzie umiejscowiony na lądowisku dla helikopterów. To z kolei znajduje się na szczycie luksusowego hotelu Burj Al Arab na wysokości 321 metrów. Podczas wydarzenia w ringu pojawi się również m.in. Floyd Mayweather. Jego rywalem będzie Daniel Moore, jego sparingpartner.

ESPN: Joanna Jędrzejczyk wraca do klatki. Wielki rewanż z Weili Zhang

Anderson Silva to legenda MMA. Przez wiele lat był uważany za najlepszego zawodnika w tej dyscyplinie bez podziału na kategorie wagowe. Stoczył 45 walk zawodowych. Wygrał 34 z nich, z czego 23 przez nokaut. 11 razy przegrał, jedna walka została uznana za nieodbytą. W 2006 roku zdobył mistrzostwo w wadze średniej. Dziesięć razy skutecznie bronił mistrzowskiego pasa. Stracił go dopiero w 2013 roku na rzecz Chrisa Weidmana. Był mistrzem przez 2457 dni, co stanowi rekord.