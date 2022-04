ESPN: Joanna Jędrzejczyk wraca do klatki. Wielki rewanż z Weili Zhang

Joanna Jędrzejczyk to jedna z najsłynniejszych zawodniczek MMA w historii. W latach 2015-17 była mistrzynią UFC w wadze słomkowej, czyli do 52 kg. Polka przegrała jednak aż cztery z sześciu ostatnich walk. Ostatni raz widziana była w klatce ponad dwa lata temu, gdy mierzyła się z Weili Zhang (21-3). I choć przegrała z Chinką na punkty, a jej głowa była cała opuchnięta, to nie brakowało głosów, że werdykt sędziowski mógł pójść w dwie strony. Jędrzejczyk udowodniła, że wciąż jest topową zawodniczką, czego potwierdzeniem był finansowy bonus za walkę wieczoru gali UFC 248. Kibice byli zachwyceni tym starciem. Problem w tym, że dziś forma JJ jest niewiadomą, bo Polka zaraz będzie obchodziła 35. urodziny, a od ponad 24 miesięcy nie walczyła.

Jędrzejczyk wraca do oktagonu

- Nie znam jeszcze nazwiska kolejnej rywalki, ale jest duże prawdopodobieństwo, że to może być Weili Zhang - mówiła w styczniu na łamach Sport.pl. I faktycznie zawodniczka klubu American Top Team zawalczy z Chinką.

- Prawdopodobnie największa walka w historii kobiecego MMA znowu się odbędzie. Walka Zhang Weili z Joanną Jędrzejczyk została ustnie uzgodniona na UFC 275, które odbędzie się 11 czerwca w Singapurze, powiedział ESPN dyrektor ds. biznesowych UFC Hunter Campbell. Kontrakty zostaną wkrótce podpisane - poinformował na Twitterze Marc Raimondi z ESPN.

Urodzona w 1989 roku Chinka stoczyła 24 walki, z czego wygrała 21 starć. Po pokonaniu JJ dwukrotnie przegrała z Rose Namajunas. Z kolei Jędrzejczyk ma na koncie 20 starć, z czego wygrała 16. Martin Lewandowski, współwłaściciel KSW, wielokrotnie podkreślał, że chętnie zobaczyłby JJ w klatce KSW na koniec kariery. Ale najpierw Polka raz jeszcze postara się podbić UFC.