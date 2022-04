Wielki powrót do KSW możliwy. "Zegar tyka"

Marcin Różalski wraca do KSW? Wiele na to wskazuje! Popularny "Różal" w rozmowie z myMMA.pl zdradził, że być może jego start niedługo zostanie ogłoszony. - To prędzej czy później wyjdzie (...). Wyjdzie wtedy, kiedy wszystko będzie tip top poukładane - wyznał sportowiec.

