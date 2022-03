Przyszłość Artura Szpilki wyjaśniona. "Jest już naszym zawodnikiem"

Artur Szpilka swoją ostatnią walkę stoczył 30 maja 2021 roku. Zmierzył się wtedy w walce wieczoru gali KnockOut Boxing Night 15 w Rzeszowie z Łukaszem Różańskim i został znokautowany już w pierwszej rundzie. Była to piąta porażka w karierze pięściarza z Wieliczki.

Artur Szpilka ostatecznie rezygnuje z boksu. Lewandowski ujawnia jego plany

Po tamtej porażce w mediach rozpoczęła się dyskusja na temat przyszłości Artura Szpilki. Sam zawodnik przyznawał w wywiadach, że nie wie, czy kontynuowanie kariery w boksie ma sens. Wtedy też pojawiało się coraz więcej doniesień na temat możliwego rozpoczęcia przygody 32-latka w MMA. Łączono go zarówno z KSW jak i z federacjami freak-fightowymi.

Wygląda jednak na to, że ostatecznie Szpilka postawił na KSW, co potwierdził w rozmowie z portalem WP SportoweFakty Martin Lewandowski. - Mogę powiedzieć, że Artur Szpilka jest już naszym zawodnikiem. Chciałbym, żeby zadebiutował u nas jeszcze w tym roku, ale musimy brać pod uwagę inne oferty, jakie do niego wpływają. Liczę, że jego premierowa walka w naszej klatce może dojść do skutku na początku drugiego półrocza - zdradził współwłaściciel KSW.

Lewandowski zaznaczył także, że w przypadku Szpilki w grę wchodzą tylko i wyłącznie walki w formule MMA. - Z jego teamu padały różne propozycje, ale my od początku staliśmy na stanowisku, że jedyną opcją jest MMA. Liczę na to, że "Szpila" przejdzie pomyślnie tę metamorfozę i stanie się zawodnikiem mieszanych sportów walki. Jest odpowiedzialnym facetem, trenuje w WCA, przyjaźni się z Michałem Materlą. Mówiąc wprost, on ma się od kogo uczyć tego sportu - wyjaśnił Lewandowski.

Artur Szpilka stoczył w karierze zawodowej 29 walk. Odniósł 24 zwycięstwa, z czego 16 przez nokaut. Pięciokrotnie schodził z ringu pokonany. W styczniu 2016 roku zmierzył się z Deontayem Wilderem w walce o pas mistrza świata WBC w wadze ciężkiej. Został jednak brutalnie znokautowany przez Amerykanina w dziewiątej rundzie.