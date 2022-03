Były zawodnik KSW został bohaterem. Upokorzył trzech włamywaczy

Melvin Manhoef, były zawodnik KSW, przeżył niezwykłą przygodę. Dawny rywal Mameda Chalidowa (Holender przegrał w 2013 przez duszenie) musiał zmierzyć się z włamywaczami, którzy chcieli włamać się do jego domu. Cała historia przypomina scenę żywcem wyjętą z filmu sensacyjnego.

REKLAMA

Zobacz wideo Mamed Chalidow kontra maszyna "bokser". Coś niebywałego

Były zawodnik KSW został bohaterem. Sam obezwładnił trójkę włamywaczy i oddał ich w ręce policji

Manhoef od kilku dni spodziewał się, że może dojść do napadu na jego dom znajdujący się w miejscowości Landsmeer. Sąsiedzi informowali zawodnika, że na terenie jego posiadłości kręcili się podejrzani mężczyźni. Gdy włamywacze ponownie pojawili się pod domem Manhoefa, ten postanowił się z nimi skonfrontować.

KSW ogłosiła skład walki pas na kwietniową galę

Zawodnik federacji Bellator zaczął gonić mężczyzn, którzy próbowali uciec samochodem. Zepchnął ich pojazd z drogi, po czym wybił ręką szybę i wyciągnął całą trójkę na ulicę. 45-latek obezwładnił podejrzanych i oddał ich w ręce policji. Funkcjonariusze pojawili się szybko na miejscu, zaalarmowani przez okolicznych mieszkańców.

W sieci pojawiło się zdjęcie zrobione tuż po tym, jak Melvin Manhoef dokonał zatrzymania. Pojawiły się także doniesienia, że za swój bohaterski czyn zawodnik MMA być może będzie musiał ponieść konsekwencje prawne. Holender jednak tym się nie przejmuje, gdyż najważniejsze było dla niego bezpieczeństwo rodziny.

"Jeśli zamierzali się włamać, a moja żona byłaby na miejscu, związaliby ją lub moje dziecko, nie mógłbym sobie wybaczyć" - powiedział Manhoef, cytowany przez portal mmafighting.com. "Instynkt mówił mi, że nie mogą znaleźć się w pobliżu mojej rodziny. To jest jak zasada nr 1. Nie dotykaj mojej rodziny. Jeśli to zrobisz, zapłacisz za to" - dodał.

Melvin Manhoef obecnie przygotowuje się do zakończenia kariery. Szóstego maja w Paryżu ma zmierzyć się na gali Bellator 280 z Yoelem Romero.

Właściciel Gromdy wycofuje się po publikacjach o swojej mrocznej przeszłości