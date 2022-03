KSW ogłosiła skład walki pas na kwietniową galę

Sebastian Przybysz - laureat nagrody Heraklesa w kategoriach "walka" i "poddanie roku 2021" - stanie do drugiej obrony pasa mistrzowskiego w kategorii koguciej podczas KSW 69 już 23 kwietnia. W warszawskim Studio ATM Polak zmierzy się z Zuriko Jojuą.

REKLAMA

Zobacz wideo Alphonso Davies nie wytrzymał. Zalał się łzami podczas relacji na żywo

Właściciel Gromdy wycofuje się po publikacjach o swojej mrocznej przeszłości

W pięciu ostatnich bojach Polak znokautował Bogdana Barbu i Jakuba Wikłacza, poddał Bruno Augusto dos Santosa oraz wypunktował Lemmy’ego Krušica i Antuna Racicia. W walce z tym ostatnim sięgnął po tytuł, a samo starcie nazywane jest jednym z najlepszych pojedynków w historii KSW. A kim jest jego rywal?

Trudne zadanie Przybysza

Zuriko Jojua przebojem wdarł się do polskiej organizacji. Gruzin zadebiutował w KSW podczas lutowej gali i od razu zwrócił na siebie uwagę zarówno szefów KSW, jak i kibiców. "Zura" efektownie poddał Shamila Banukayeva. Jojua na co dzień mieszka w Łodzi, gdzie trenuje w klubie Octopus. 26-latek w zawodowej karierze wygrał osiem walk, a cztery z nich kończył przez duszenie lub dźwignię. Mimo wszystko faworytem będzie Polak.

Anzor Ażyjew ujawnia brutalną prawdę: Byłem torturowany. Nie mogę wrócić do ojczyzny

KSW niedawno ogłosiło także walkę Mariusza Pudzianowskiego, ale to starcie odbędzie się na majowej gali. Z kolei na kwietniowej zobaczymy też walkę Cezarego Kęsika z Pawłem Pawlakiem. Być może wygrany tego pojedynku rzuci wyzwanie Roberto Soldiciowi.

Jest nazwisko potencjalnego rywala Artura Szpilki w MMA. "Dzieje się"

Walka o pas kategorii koguciej| KSW Bantamweight Championship Bout

61,2 kg/135 lb: Sebastian Przybysz (9-2, 4 KO, 2 Sub) vs Zuriko Jojua (8-1, 1 KO, 4 Sub)

Karta główna | Main event

83,9 kg/185 lb: Cezary Kęsik (13-1, 10 KO, 2 Sub) vs Paweł Pawlak (19-4-1, 9 KO, 3 Sub)