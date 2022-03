FAME MMA 14. Hit pomiędzy YouTuberami walką wieczoru kolejnej gali freakfightów

Za nami gala FAME MMA 13. W walce wieczoru Paweł "Unboxall" Smektalski pokonał Sergiusza "Nitro" Górskiego, ale wcześniej także nie brakowało dużych emocji. Choćby Piotr Szeliga efektownie znokautował Gabriela "Araba" Al-Suwiego, a Adrian "Polak" Polański wygrał na punkty z Amadeuszem "Ferrarim" Roślikiem. Bardzo interesującym pojedynkiem miał być ten pomiędzy "Popkiem", a Normanem Parke, natomiast raper złamał rękę i walka została przerwana po 37 sekundach.

Zobacz wideo Sześć lat temu był amatorem, dziś jest multimilionerem. Polski fenomen, król freak fightów

FAME MMA uchyla rąbka tajemnicy ws. kolejnej gali. Znamy walkę wieczoru

Organizatorzy FAME MMA poinformowali, że 14. edycja gali freakfightów odbędzie się 14 maja w krakowskiej Tauron Arenie. Aby zdecydowanie nakręcić zainteresowanie tym wydarzeniem, organizatorzy zaczęli stopniowo zdradzać, kto pojawi się w oktagonie FAME MMA. W walce wieczoru dojdzie do pojedynku pomiędzy dwoma YouTuberami - Mateuszem "Trombą" Trąbką oraz Tomaszem "Gimperem" Działowym.

Obaj twórcy mogą pochwalić się sporą popularnością na YouTube, ponieważ "Trombę" subskrybuje 1,92 mln użytkowników, natomiast "Gimpera" już 2,01 mln osób. - Chcę podziękować za szansę, którą dostałem. Main event to duża odpowiedzialność, musimy to dowieźć - stwierdził Działowy. - Cieszę się, że tu jestem. Długo na to czekałem, aby wejść do oktagonu. I zrobię to w Krakowie, na naszej Tauron Arenie. Jaram się strasznie - przyznał Trąbka.

Poza tym na FAME MMA 14 zobaczymy starcie pomiędzy Agatą "Fagatą" Fąk a Moniką "Moną" Kociołek. Będzie też walka o pas mistrzowski w kategorii do 77 kilogramów, którego bronić będzie Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka, a jego przeciwnikiem będzie Krystian "Krycha" Witczak.