Kuriozum przed Fame MMA 13. Wyjął kartkę i kazał podpisać. "Przyrzeczenie publiczne"

W sobotę odbędzie się kolejna, trzynasta już gala Fame MMA. Poprzednia gala odbyła się w listopadzie ubiegłego roku w trójmiejskiej Ergo Arenie. Kasjusz "Don Kasjo" Życiński stoczył dwa pojedynki i wygrał zarówno z Marcinem Wrzoskiem, jak i Michałem "Boxdelem" Baronem. W walce wieczoru Arkadiusz Tańcula wygrał z Jackiem Murańskim w tzw. klatce rzymskiej.

Teraz kibiców czeka kilka hitowych pojedynków, ale ciekawie może być też w walce Piotra "Szeliego" Szeligi z Gabrielem "Arabem" Al-Sulwim. Jeszcze niedawno obaj byli uznawani za dobrych znajomych, ale ich relacje popsuły się z początkiem 2022 roku. W styczniu "Arab" zaczął wyzywać Szeligę do walki. W końcu zaproponował, że dochód z walki pójdzie na leczenie trenera Szeligi, Rafała Antończaka. Przypomnijmy, że Antończak zasłabł podczas jednej z walk i został przetransportowany do szpitala. Jego stan okazał się ciężki. Teraz przechodzi rehabilitację.

Szeliga znalazł się więc pod ścianą i ostatecznie zgodził się na walkę, chociaż zagrywka "Araba" bardzo mu się nie spodobała. - Jesteś zerem totalnym. Nie masz honoru. Używasz chorego trenera jako karty przetargowej - krzyczał Szeliga podczas wydarzenia "Face 2 Face". Niewiele brakowało, a doszłoby do rękoczynów, ale obaj zawodnicy zostali powstrzymani przez ochronę.

Szeliga nie wierzy "Arabowi". "Jesteś farmazonem"

Na ceremonii ważenia też nie brakowało emocji. "Szeli" pojawił się na niej z długopisem i dokumentem. Jak się okazało, było to oświadczenie, w którym "Arab" miał zobowiązać się do wpłacenia pieniędzy na rzecz Antończaka. Szeliga chciał, żeby Al-Sulwi podpisał papier.

- To przyrzeczenie publiczne. Chcę mieć to na papierze z jego podpisem, bo to, co on mówi to jest jedno, a to, co robi to drugie. Jesteś farmazonem. Albo to podpisujesz, albo... nie wiem. Jak można zaufać twojemu słowu jak jesteś farmazonem? – mówił Szeliga. Al-Sulwi dokumentu nie podpisał i nie dał się też sprowokować. Nie wchodził w żadne utarczki słowne ze swoim rywalem.

Obaj zawodnicy zmierzą się ze sobą już w sobotę. Walka odbędzie się w formule K-1, chociaż "Arab" mocno naciskał, aby zmienić formułę na MMA, bo lepiej czuje się w parterze. Szeliga był jednak nieugięty. Natomiast najlepiej zapowiadającymi się walkami są starcia Normana Parke'a z Pawłem "Popkiem" Mikołajuwem, oraz pojedynek między Adrianem "Polakiem" Polańskim a Amadeuszem "Ferrarim" Roślikiem.

FAME MMA 13. Karta walk

Sergiusz "Nitro" Górski vs Paweł "Unboxall" Smektalski

Popek vs Norman Parke

Amadeusz Ferrari vs Adrian Polak

Marta "LinkiMaster" Linkiewicz vs Karolina "Way of blonde" Brzuszczyńska

Pasut vs Jakub "Japczan" Piotrowicz

Rafał "Takefun" Górniak vs Mariusz Hejter Słoński

Piotr "Szeli" Szeliga vs Gabriel "Arab" Al-Sulwi

Paweł "Ponczek" Sikora vs Dawid Malczyński

Patryk "Patrykos" Domke vs Kuba Post

