Błachowicz skomentował werdykt w walce Wrzoska: To obrzydliwe

Tydzień temu Arkadiusz Wrzosek mierzył się z Badrem Harim podczas gali Glory 80. Po dwóch rundach (z trzech zakontraktowanych) walkę jednak przerwano ze względu na duże zamieszki na trybunach pomiędzy polskimi a marokańskimi kibicami. Przepisy Glory mówią, że jeżeli zabrzmiał już gong kończący drugą rundę trzyrundowej walki (lub trzecią rundę pięciorundowej walki), to zwycięzcą zostaje ten, kto do tego momentu prowadził na kartach punktowych. Po dwóch rundach wyraźnie lepszy był Polak. Tym bardziej, że w drugim starciu popisał się pięknym kolanem, którym posłał Marokańczyka na deski.

W piątek jednak poznaliśmy oficjalne wyniki i zaczęliśmy przecierać oczy ze zdumienia. Nie dość, że Glory przyznało remis w tej walce, to jeszcze wykasowało Polaka z rankingu, a przy jego nazwisku widnieje napis "nieaktywny".

Błachowicz komentuje walkę Wrzoska

Kibice są oburzeni. Wkurzony jest także Jan Błachowicz, były mistrz UFC. "Glory, your behavior in Wrzosek's case is a disgrace" [z ang. Glory, wasze zachowanie ws. walki Wrzoska jest obrzydliwe] - napisał Polak na Twitterze.

A co miał do powiedzenia sam Wrzosek?

- Jestem w szoku. 15 minut temu zadzwonił do mnie znajomy dziennikarz i mi o tym powiedział. Wcześniej nie otrzymałem żadnego kontaktu ze strony federacji. Żadnego! Właściwie nie wiem, co powiedzieć. Taki werdykt nie ma nic wspólnego ze sportem. Byłem wyraźnie lepszy. Nawet jeśli ktoś na siłę zaliczyłby pierwszą rundę Hariemu, to by ją mógł wygrać tylko 10:9, a ja, dzięki posłaniu go na deski, wygrałem drugą rundę 10:8. To prosta matematyka. Remis był po prostu niemożliwy - mówi Sport.pl wyraźnie rozczarowany Polak.

I choć mówimy o skandalicznej decyzji Glory, to nikt, kto śledzi sporty walki, nie może być nią wielce zaskoczony. W boksie, MMA, czy w K-1, regularnie dochodzi do kontrowersyjnych werdyktów.

- Rozmawiałem z moim menedżerem z Holandii i planujemy się odwołać od tej decyzji. Jak tam można było dać remis?! Przecież cały świat to oglądał. Wszyscy widzieli, kto był lepszy w ringu. Takie wałki to można robić na gali w jakiejś salce treningowej pod Wołominem, gdzie organizatorzy nie chcą dać przegrać lokalnemu bohaterowi, ale nie w Glory. Nie na oczach całego sportowego świata - podsumował Wrzosek.

Pól roku temu Wrzosek znokautował Hariego. Wszystko wskazuje, że do trzeciej walki nie dojdzie, bo Polak prawdopodobnie rozstanie się z Glory. Tak przynjamniej twierdzi Patryk Prokulski z TVP Sport.

- Glory rozwiązało kontrakt z Arkiem Wrzoskiem. Organizacja nie zamierza wydać żadnych dodatkowych komentarzy w tej sprawie. Śledztwo dotyczące wydarzeń na #GLORY80 wciąż trwa - napisał dziennikarz na Twitterze.