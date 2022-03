Powrót Popka i walka w meksykańskich rękawicach. Gdzie i kiedy oglądać FAME MMA 13?

Poprzednia gala FAME MMA 12 odbyła się w listopadzie ubiegłego roku w trójmiejskiej Ergo Arenie. Kasjusz "Don Kasjo" Życiński stoczył dwa pojedynki i wygrał zarówno z Marcinem Wrzoskiem, jak i Michałem "Boxdelem" Baronem. W walce wieczoru Arkadiusz Tańcula wygrał z Jackiem Murańskim w tzw. klatce rzymskiej. Teraz przed nami FAME MMA 13 i potencjał na kilka hitowych pojedynków.

REKLAMA

Zobacz wideo Sześć lat temu był amatorem, dziś jest multimilionerem. Polski fenomen, król freak fightów

FAME MMA 13. Zmiana zasad w walce "Polaka" z "Ferrarim"

Jednym z najciekawszych pojedynków na FAME MMA 13 będzie ten pomiędzy Adrianem "Polakiem" Polańskim a Amadeuszem "Ferrarim" Roślikiem. Pierwotnie była przewidziana jedna runda bez limitu czasowego, ale ze względu na kontuzję "Ferrariego" dojdzie do pojedynku bokserskiego w meksykańskich rękawicach. To rękawice wykonane ze specjalnego materiału i są specjalnie dopasowywane do dłoni zawodnika. Kciuk jest specjalnie wygięty dla odpowiedniego ułożenia pięści.

Innym interesującym pojedynkiem będzie starcie Pawła "Popka" Mikołajuwa z Normanem "Storminem" Parke. Prawdopodobnie to będzie najciekawsza walka pod kątem sportowym. W przeszłości "Popek" walczył m.in. z Mariuszem Pudzianowskim, natomiast Parke walczył dla takich federacji, jak KSW oraz UFC. Zawodnik z Irlandii Północnej był też mistrzem KSW w wadze lekkiej. - Zabiorę ci te złote łańcuchy, złote zęby, zabiorę wszystko. Skończysz w samych gaciach - wygrażał się na ostatniej konferencji Norman Parke.

FAME MMA 13. Karta walk

Sergiusz "Nitro" Górski vs Paweł "Unboxall" Smektalski

Popek vs Norman Parke

Amadeusz Ferrari vs Adrian Polak

Marta "LinkiMaster" Linkiewicz vs Karolina "Way of blonde" Brzuszczyńska

Pasut vs Jakub "Japczan" Piotrowicz

Rafał "Takefun" Górniak vs Mariusz Hejter Słoński

Piotr "Szeli" Szeliga vs Gabriel "Arab" Al-Sulwi

Paweł "Ponczek" Sikora vs Dawid Malczyński

Patryk "Patrykos" Domke vs Kuba Post

Jak oglądać FAME MMA 13?

Trzynasta edycja gali FAME MMA rozpocznie się w sobotę 26 marca o godzinie 19:30. Gala będzie dostępna do obejrzenia wyłącznie w systemie pay-per-view. Najtańsza opcja wykupienia transmisji na platformie famemma.tv wynosi 27,99 zł.