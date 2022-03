Nadchodzi długo wyczekiwany pojedynek Błachowicza. Polak uchylił rąbka tajemnicy

Jan Błachowicz nie walczył od października ubiegłego roku. Wówczas Polak przegrał przez poddanie w drugiej rundzie z Gloverem Teixeirą. Porażka ta kosztowała go utratę pasa mistrzowskiego UFC w kategorii półciężkiej i zakończyła imponującą serię pięciu kolejnych zwycięstw.

Kiedy kolejna walka Jana Błachowicza? "Cieszyński Książe" odpowiada tajemniczo

Od kilku miesięcy w mediach pojawiają się informacje, że Jan Błachowicz ma w kolejnej walce zmierzyć się z Aleksandarem Rakiciem. Pierwotnie do starcia miało dojść 26 marca podczas gali UFC Fight Night w Columbus. Na przeszkodzie stanęła jednak kontuzja Błachowicza, który nabawił się przepukliny w odcinku szyjnym kręgosłupa.

Polak wrócił już jednak do zdrowia, o czym opowiedział w programie "Koloseum". - Kontuzja jest zaleczona w stu procentach. Nic mi nie przeszkadza ani nic mnie nie boli. Cały czas jestem na rehabilitacji, żeby uraz się nie odnowił. Mogę trenować na sto procent. Już pierwsze sparingi mam za sobą - wyznał.

"Cieszyński Książe" został zatem zapytany, kiedy może dojść do jego starcia z Aleksandarem Rakiciem. Coraz głośniej mówi się o dacie 14 maja i gali UFC Fight Night 209. - Nie potwierdzam, nie zaprzeczam - odpowiedział krótko Błachowicz.

39-latek przyznał także, że jego celem jest ponowna walka o tytuł mistrza świata. Do walki o odzyskanie pasa chciałby stanąć już po walce z Rakiciem. - Oficjalnych rozmów w tym temacie jeszcze nie było. Ja jestem numerem jeden, a on numerem trzy. Wydaję mi się, że to naturalna kolej rzeczy. Mam nadzieję, że tak będzie. To jest logiczne - podsumował.

Aleksandar Rakić dotychczas siedem razy walczył pod szyldem organizacji UFC. Sześć z tych pojedynków zakończyło się jego zwycięstwem. Jedynej porażki doznał z rąk Volkana Oezdemira w 2019 roku. Pokonał natomiast tak uznanych zawodników, jak Anthony Smith, czy Thiago Santos.

