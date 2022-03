Popek ujawnia, z kim nigdy nie zawalczy. "Nawet za milion dolarów. Zwykłe śmiecie"

Już 26 marca Popek zmierzy się w co-main evencie Fame MMA 13 z Normanem Parke. Tuż przed walką, raper był gościem programu "FACE2FACE", gdzie omawiano sobotnie starcie. W trakcie rozmowy, Popek pytany był o to, czy wszedłby do klatki z Jackiem lub Mateuszem Murańskim. Na odpowiedź "Króla Albanii" nie trzeba było długo czekać.

Na ich walkę czeka cała Polska? "To już prawie było dogadane"

- Nie, bo to są zwykłe śmiecie. Kim oni w ogóle są? Przecież oni się bić nie umieją. Widziałem jego walkę. Przecież to było... Instruktor krav magi? Co to, ku**a, jest? Nawet jednego ciosu nie zadawał. To już wolę wpier**l od Normana Parke'a dostać. Nie będzie wstydu. A szarpać się z tymi zerami? Nie, nawet za milion dolarów - powiedział, dodając, że nie ma ochoty "szarpać się z tymi zerami".

- Może gdyby ci ludzie zachowali się na początku dobrze. Ja chciałem im pomóc. Ale zaczęli wymyślać, że ich publicznie obrażałem, rozmawiałem z Tańculą przez telefon... Absolutna bzdura. Zaczęli zaczepiać wszystkich. Podszedłem, tylko przeprosiłem Tańculę za ten cyrk - dodał.

Gala Fame MMA 13 odbędzie się w sobotę, 26 marca w Gliwicach. W walce wieczoru zmierzą się Sergiusz "The Nitrozyniak" Górski oraz Paweł "Unboxall" Smektalski. Drugim pojedynkiem tego wieczoru będzie starcie "Popka" z Normanem Parke. Ponadto w klatce zawalczy m.in. Marta Linkiewicz czy Robert Pasut.