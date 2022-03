"Będzie rzeźnia". Mariusz Pudzianowski zapowiedział swojego nowego rywala

Mariusz Pudzianowski stoczył swoją ostatnią walkę 23 października 2021 roku na gali KSW 64. Wtedy to były strongman pokonał w łódzkiej Atlas Arenie Senegalczyka Sergine Ousmane Dię "Bombardiera". 45-latek nie dał najmniejszych szans swojemu przeciwnikowi i znokautował go jednym potężnym ciosem już 18 sekundach pierwszej rundy.

REKLAMA

Zobacz wideo Trening Jana Błachowicza. "Ręce zaczynają chodzić na odpowiednich obrotach"

Pudzian zna już swojego kolejnego rywala? "Bardzo dobry. Mogę obiecać"

Wiadomo już kiedy Mariusz Pudzianowski stoczy kolejny pojedynek. Dojdzie do tego 28 maja również na Atlas Arenie podczas jubileuszowej gali KSW 70. Walka "Pudziana" ma być jednym z głównych wydarzeń gali, ale raczej nie będzie walką wieczoru. Sam zawodnik zapowiedział podczas sobotniej gali KSW 68 w Radomiu, że jego kolejny rywal będzie niezwykle mocny.

Burza po gali KSW. Mogą mu odebrać zwycięstwo i unieważnić walkę

- Będzie to na pewno dobry rywal. Jak już wszystko będzie zapięte, to będzie naprawdę rzeźnia! Mogę ci obiecać. Nie skończy się to na pierwszej rundzie. Jest to zawodnik naprawdę bardzo dobry. Idziemy do przodu - podkreślił Pudzianowski w rozmowie z Viaplay.

"Pudzian" został też poproszony o kilka słów na temat swojej przygody z KSW. - Już prawie 13 lat tutaj jestem, więc zadomowiłem się. To miała być przygoda na rok, dwa, a tu już 13 lat. Końca nie widać. Robię, bawię się tym, codziennie systematycznie trenuję tak, jak za czasów "żelastwa". Pomału i do przodu - przyznał 45-latek.

Anzor Ażyjew ujawnia brutalną prawdę: Byłem torturowany. Nie mogę wrócić do ojczyzny

Mariusz Pudzianowski zadebiutował w MMA 11 grudnia 2009 roku na gali KSW 12. Były strongman pokonał wtedy przez TKO Marcina Najmana już po 43 sekundach walki. W sumie "Pudzian" stoczył dla polskiej federacji 24 pojedynki, z których wygrał 16.