Mariusz Pudzianowski wraca do klatki! Oto daty kolejnych gal KSW

KSW współpracuje z Viaplay od grudnia zeszłego roku, co przyczyniło się do tego, że w tym roku będziemy oglądać gale MMA co miesiąc. 68. edycja gali odbędzie się w sobotę 19 marca w Radomiu, a w walce wieczoru Salahdine Parnasse będzie bronił pasa mistrzowskiego w wadze piórkowej przeciwko Damianowi Rutkowskiemu. Federacja zdradziła już terminy gal, które odbędą się w kwietniu i maju tego roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Trening Jana Błachowicza. "Ręce zaczynają chodzić na odpowiednich obrotach"

Mariusz Pudzianowski wraca do klatki w maju. Na razie jego rywal nie jest znany

KSW poinformowało o datach dwóch najbliższych gal. Pierwsza z nich odbędzie się 23 kwietnia w ATM Studio w Warszawie. Gwiazdą w walce wieczoru będzie Sebastian Przybysz, mistrz w wadze koguciej. Pierwotnie Przybysz miał zmierzyć się z Jakubem Wikłaczem, ale 25-latek wypadł z karty walk przez problemy zdrowotne związane z zakażeniem koronawirusem. Federacja potwierdziła, że w co-main evencie zmierzą się Paweł Pawlak oraz Cezary Kęsik. Pawlak ma za sobą wygraną w debiucie z Damianem Janikowskim na gali KSW 63. Poza tym pozostałe pojedynki na KSW 69 nie są znane.

Mariusz Pudzianowski wróci do klatki 28 maja na KSW 70 w Atlas Arenie w Łodzi. To będzie pierwszy pojedynek "Pudziana" od października zeszłego roku, kiedy to potrzebował 16 sekund, żeby znokautować "Bombardiera". Na ten moment federacja nie zdradziła, kto będzie rywalem Pudzianowskiego. Czy będzie to Mamed Chalidow? Taki pojedynek jest możliwy, co podkreślał Martin Lewandowski, jeden z szefów KSW. - Dwie legendy KSW i MMA, tego sportu, tutaj w Polsce przede wszystkim, udźwignęłyby to bardzo mocno, że byłby szum - mówił.

KSW ogłosiło też, że Radosław Paczuski zadebiutuje w maju w barwach nowej federacji. Do tej pory kickbokser walczył trzykrotnie w formule MMA i wszystkie pojedynki wygrał.