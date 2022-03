Cavalari padł na deski po kilku sekundach. Boli od samego patrzenia [WIDEO]

Na początku słowo wyjaśnienia. Czym jest Gromda? Zero walki w parterze, jedynie gołe pięści. A wszystko na niewielkim ringu, blisko o połowę mniejszym od tego bokserskiego, bo tylko 4x4 metry. I ostatnia, piąta runda bez limitu czasowego. Oraz ośmiu śmiałków (nie licząc walk pokazowych). Jednym słowem: Gromda. A więc pierwszy w Polsce turniej bokserski na gołe pięści. Już po raz kolejny, bo w piątek odbyła się ósma gala tej federacji. I znowu nie brakowało emocji oraz krwawych starć.

Zwycięzcą ósmej edycji został 42-latek Łukasz "GOAT" Parobiec. Polak wielkiej kariery nie zrobił, ale fani sportów walki dobre go znają, bo od lat pokazuje się na galach MMA, K-1, czy właśnie na Gromdzie. Ważący ponad 110 kg Parobiec walczył dla takich organizacji jak m.in. CRC, BAMMA, ACB, KSW czy Wotore. I to doświadczenie było widać w ringu.

W ćwierćfinale turnieju "GOAT" pokonał przez TKO już w 1. rundzie Tobiasza „BOMBIARZA" Adriańczyka. W kolejnej rundzie Parobiec poradził sobie z Adamem "ZIOMKIEM" (tak samo ma też na nazwisko). Ale tym razem do wyłonienia zwycięzcy potrzeba było pięciu rund. Po trwającej blisko 23 minuty walce do finału awansował Parobiec. To było najdłuższe starcie w historii Gromdy.

Daniel "HUNTER" Więcławski postawił trudne warunki. Też wytrzymał pięć rund, ale ostatecznie przegrał przez KO. Dla Parobca to jeden z największych sukcesów sportowych w karierze.

Wielu emocji dostarczyły też walki pokazowe. Patryk "GLEBA" Tołkaczewski mierzył się Saulo „CASSIUSEM CLAYEM" Cavalarim, byłym mistrzem federacji Glory. Finalista jeden z poprzednich edycji nie dał żadnych szans rywalowi. Cavalari padł na deski po zaledwie kilku sekundach. Boli od samego patrzenia.

Zamieszanie z Gromdą

Gromda to autorski projekt Mateusza Borka i Mariusza Grabowskiego. Kilka dni temu założyciel "Kanału Sportowego" jednak odszedł ze swojej federacji. Dlaczego? To efekt wielkich kontrowersji, jakie wywołał trailer ósmej gali. Dla wielu fanów był on zbyt wulgarny i seksistowski. Szczególnie oburzony był dziennikarz śledczy Szymon Jadczak. - Nawet to badziewie Najmana miało więcej klasy - napisał na Twitterze dziennikarz Wirtualnej Polski.

GROMDA 8. Wyniki:

Ćwierćfinały:

Łukasz "Goat" Parobiec (wygrana I runda) – Tomasz "Bombiarz" Adriańczyk

Wiesław "Złoty" Złoty – Adam „Ziomek" Ziomek

Piotr "Capo" Półchłopek (wygrana w III rundzie) – Dawid "Stolara" Stolarski

Daniel „Japa""Utkowski (zwycięstwo w III rundzie) – Denis "Romuś" Romek

Półfinały:

"Goat" (zwycięstwo po 24 min. V rundy) – "Ziomek"

"Capo" (wyeliminowany przez kontuzję. W jego miejsce "Hunter" - zwycięstwo w III rundzie) – "Japa"

Finał:

"Goat" (zwycięstwo w V rundzie) - "Hunter"

