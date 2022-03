Kuriozalna sytuacja na gali boksu. Nigdy czegoś takiego nie było

Pojedynek Łukasza Wierzbickiego (21-1, 7 KO) z Edmondem Zefim (9-2, 5 KO) na MB Boxing Night 11 miał stanowić dla Polaka jedną z prób generalnych przez walkami z poważniejszymi przeciwnikami. Zgodnie z zapowiedziami starcie to nie miało gwarantować zbyt wielu emocji. Okazało się jednak zupełnie inaczej.

Niespotykana sytuacja w ringu

Walka Polaka z Kosowianinem przeszła do historii polskiego boksu zawodowego, a to za sprawą niecodziennej sytuacji na samym początku galiw. Chwilę po wybiciu gongu rozpoczynającego walkę Edmond Zefi zaprotestował. Chodziło o fakt, że miał on inny rozmiar rękawic niż Polak. Kosowianin miał na sobie 10-uncjową parę, a Wierzbicki 8-uncjową.

Ostatecznie udało się zapewnić obu pięściarzom taki sam rozmiar rękawic, a po dłuższej przerwie walka została wznowiona. Polak był zdecydowanie lepszy w każdej z sześciu rund, dzięki czemu wygrał na punkty 59:55 i dwukrotnie 60:54. Po samej walce najwięcej mówiło się właśnie o incydencie z rękawicami.

W szoku po tym zdarzeniu był nawet Janusz Pindera, który jest encyklopedią polskiego boksu. Podczas komentowania transmisji w TVP Sport wyjawił on, że jeszcze nigdy nie widział i nie słyszał o podobnej sytuacji. "Cyrk Monty Pythona. Co robią tzw. delegaci techniczni?" - napisał z kolei na Twitterze Piotr Jagiełło, komentator TVP Sport.